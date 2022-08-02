涉售毒品致客人開車撞死人 長堤市酒吧遭撤酒牌

警方撤銷乾杯酒吧酒牌。（截至abc7）

洛杉磯縣長堤 市（Long Beach）乾杯酒吧（Bottom's Up Tavern）7月31日遭執法機關撤銷販酒執照，檢方表示該酒吧不但涉嫌非法毒品 銷售，更失職間接導致一對父女喪生。

該間遭撤銷執照的乾杯酒吧，位於長堤市東阿蒂西亞路（East Artesia Boulevard），並涉嫌販售多種非法毒品，諸如可卡因、搖頭丸、羥考酮（oxycodone ）及大麻，其中一名顧客今年3月在該店消費後，因超速撞上周遭公寓，導致該間公寓的42歲的岡薩雷斯 (Jose Palacios Gonzalez) ，和他的女兒薩曼莎(Samantha)於睡眠中喪生。

據悉，該酒吧老闆已簽署罰款協議，並將依照執法機構要求於180天內將販酒執照轉讓給長堤市以外的新酒館業者。該店長則表示，未來乾杯酒吧不會在長堤市再次營業，目前規畫將店址遷移至位於洛縣貝爾弗勞華市(Bellflower)阿隆德拉路9875號(9875 Alondra Blvd)。

據悉，導致嚴重車禍 的24歲前顧客伊瀨(Octavio Montano Islas)仍在逃亡中，警方呼籲有任何相關線索，請致電長堤市警方(562)570-7355，或聯繫滅罪熱線(800) 222-8447，該案懸賞金額為2萬5000元。