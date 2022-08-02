聖瑪利諾骨董車展 8/28登場

一年一度的聖瑪利諾骨董車展在雷西公園舉辦。（記者李雪／攝影）

南加州 的頂級骨董車盛會之一，第11屆年度聖瑪利諾 骨董車展，將在8月28日登場，今年共有400多輛狀態良好的骨董車收藏品展出。

活動將在雷西公園（Lacy Park）舉辦，屆時將在上午9時至下午3時全天展出400多輛完好狀態的收藏車，頒獎典禮於下午1時30分開始。選車委員會已投票 決定在2022年聖瑪利諾經典車賽上舉辦兩個新項目，「Hot Rods–1932 Ford」以慶祝1932Ford的90周年及其受歡迎程度，另一項是「保時捷356 Outlaw」。此外今年還是連續第四年，美國西南地區法拉利俱樂部將在聖瑪利諾骨董車展中主辦「Concorso Ferrari」。

除了精美的骨董車展出以外，還有許多攤位和餐車將在展會現場，有三明治、沙拉、飲料和小吃可供購買。VIP門票將包括美食午餐和飲料，同時有休息區可供觀看頒獎典禮。主辦方歡迎參賽者和觀眾在骨董車展之前參與其他活動，包括前一天27日下午4時至6時，將在李興華珠寶城舉行的汽車美術協會展覽和銷售開幕酒會。如需購票，請訪問網站 www.sanmarinomotorclassic.com。

聖瑪利諾骨董車展主辦方是一家 501(c)3非營利組織，沒有帶薪員工，每年都將展會收入用於支持社區組織。而去年的車展實現了該會十年歷史上最好的運營業績，為當地慈善機構捐款了26萬5000元。而在過去十年中，該組織向當地的慈善受益人提供了超過230萬元的資助。有意者也可通過網站直接捐款。