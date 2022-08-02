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阿市將建首座狗公園 選址初定Almansor公園

記者邵敏／阿罕布拉報導
阿市準備建立的狗公園將分大狗、小狗兩個區域，還有圍欄、狗玩具、長凳和一些燒水系統。(Unsplash.com)
阿市準備建立的狗公園將分大狗、小狗兩個區域，還有圍欄、狗玩具、長凳和一些燒水系統。(Unsplash.com)

華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra），最近公布將建立該市第一個狗公園，選址初步定在華人熟悉的阿爾曼索（Almansor）公園。

阿市市議會7月25日批准在Almansor公園建造第一個狗公園，具體地址靠近Almansor街和Corto街。華裔市議員黃幼平（Katherine Lee）表示，對於狗公園的選址，市議會五名成員一致投票選擇Almansor公園，「因為這個公園有一塊非常合適的空地，雖已租給其他公司，但我們現在想把這塊地要回來，作為狗公園的具體落址。」

在談到市議會批准建立狗公園時，市議員Sasha Renee Perez對市政府工作人員，以及阿市公園和娛樂委員會（City of Alhambra Parks & Recreation Commission）的努力表示感謝。Perez說：「這是阿市許多居民期待已久的項目，很高興看到城市繼續投資社區，並根據居民需求採取行動。我還要感謝很多工作人員多年來在審查狗公園的選址方面所做的持續努力。」

對於將建立的狗公園，黃幼平表示，開工時間等具體細節都還在商榷中，因為工程師、建築師等還需要去現場做進一步勘驗。但現在可以初步確定的是，公園將使用人造草坪，「因為真正的草坪需要澆水維護，但現在面臨缺水問題。」此外，建成的狗公園將分為大狗、小狗兩個區域，還有圍欄、狗玩具、長凳和一些燒水系統，以保持狗公園的清潔。

根據相關數據，美國一半以上家庭擁有狗寵物。黃幼平指出，阿市附近幾個城市都已有狗公園，阿市居民如果能擁有本市的狗公園，平常遛狗就會很方便，「現在規定遛狗一定要繫著狗繩，如果有一個狗公園的話，狗就可以在裡面自由地玩耍，特別是對於一些住在公寓的居民，沒有自己的院子，狗公園將是最放鬆的地方。」

阿市批准在 Almansor公園建造阿市第一個狗公園，具體地址靠近Almanso...
阿市批准在 Almansor公園建造阿市第一個狗公園，具體地址靠近Almansor街和Corto街。（谷歌地圖）

華人 投票 投資

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