玫瑰花車皇后、公主 開始申請

上屆玫瑰皇室成員。（玫瑰組委會）

一年一度的巴沙迪那玫瑰花車皇后和公主甄選活動開放申請，歡迎符合要求的學生申請。

由Citizens Business Bank贊助的2023年巴沙迪那玫瑰皇室的申請，現已在其官網上線。凡入選2023年皇后或公主的成員，每人將獲7500元教育獎學金，並擔任玫瑰花車遊行 、比賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區大使。

花車遊行組委會鼓勵所有人申請，並參加9月10日或12日在玫瑰皇宮舉行的首次面試 。參與者的選擇是基於綜合素質，包括公開演講能力、青年領導力、學術成就和社區和學校的參與。有關面試過程中的預期內容和常見問題的信息，可以在花車遊行組委會網站上找到。

玫瑰皇室成員可有許多收穫，能成為致力於實踐志願服務的組織的一員，建立與當地社區聯繫並回饋當地社區的機會，發展公開演講技巧和增強自信心。玫瑰皇后和皇室是標誌性的傳統，將被記載在巴沙迪那玫瑰錦標賽的歷史中，並將作為珍貴的遺產續存。

2023年皇家成員必須完全接種疫苗 ，並提供完全接種新冠疫苗的證明。申請資格要求和其他信息可在網址查看：https://tournamentofroses.com/about/royal-court。

2023年玫瑰皇室將隨花車遊行隊伍，在2023年1月2日舉行的第134屆玫瑰皇室花車上沿著科羅拉多大道行駛，並參加第109屆玫瑰碗比賽。