我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

陳啟志夫婦 以「愛心花生」會友

記者啟鉻／洛杉磯報導
陳啟志(右)、黃英(左)夫婦。(黃英提供)
陳啟志(右)、黃英(左)夫婦。(黃英提供)

加州中國大專院校聯合校友會2022年會長陳啟志，多年來在一些社團活動中，經常和太太黃英贈送活動參與者自己烤製的小袋美味花生，兩人並稱其為「愛心花生」。很多人品嘗到他們的愛心花生回味無窮，讚不絕口。陳啟志夫婦則笑說，「愛心花生」讓他們結識更多朋友，自己也很開心。

陳太太黃英說，多年前，她品嘗到一位朋友製作的美味花生，感覺味道不錯。她想，何不嘗試用自己的方法來製作，或許更有特點。於是她添加了喜歡的調料，完成後就送給周邊朋友及社團成員品嘗。陳啟志透露，他七年前在擔任淡江大學校友會會長時，就在舉辦的活動中，開始贈送大家品嘗「愛心花生」。

多年來，黃英並一再改良「愛心花生」的味道，現在她自製的花生，成了大家追捧的美味零食。有的人特意買了幾種超市品牌的烤花生，請人品嘗。可品嘗者一旦吃到黃英自製的無品牌烤花生時，感覺味道更獨特。雖然從表面看，黃英烤的花生「相貌平平」，可一吃就忘不掉。

黃英說，她在對「愛心花生」烤製過程中，加了五香粉、白胡椒粉、八角，還有糖、鹽等多種調料，烤的溫度和時間也恰當把握，才得以成就大家喜歡的美味。她對味道的處理非常講究，比如在勾兌調料水時，每次滾水時她都要嘗一下，感覺味道對了，與上次一樣，才往裡放花生將其先煮熟，以確保她之後烤製的花生味道始終一致。

她記得一次校友會舉辦迎新會，參與者300人左右，她為大家準備「愛心花生」，要烤製兩周時間。家裡的烤箱雖然比較大，但相比商家使用的烤箱還是要小一些。由於烤製的花生數量實在太多，最後竟然把烤箱都烤壞了。

由於經常在活動上贈送「愛心花生」，以致只要黃英在活動上出現，大家就很期待能品嘗到他們的愛心美味。黃英也說，給大家提供「愛心花生」品嘗，大家高興，她和陳啟志也很高興。

陳啟志、黃英夫婦，經常在社團活動上贈送自行烤製的美味「愛心花生」（黃英提供）
陳啟志、黃英夫婦，經常在社團活動上贈送自行烤製的美味「愛心花生」（黃英提供）

加州 南加

上一則

南加內陸河濱業者槍擊4持槍劫匪 1傷

下一則

培根/雞蛋/奶酪 受通貨膨脹打擊

延伸閱讀

感謝「父」出 聯合校友會 7/31表彰模範父親

感謝「父」出 聯合校友會 7/31表彰模範父親
吳修齊創業故事 足為經營典範 8月7日紀念講座

吳修齊創業故事 足為經營典範 8月7日紀念講座
抗議國民黨為安倍降半旗 退伍軍人要求朱立倫道歉

抗議國民黨為安倍降半旗 退伍軍人要求朱立倫道歉
南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止

南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止
休士頓台師大校友會 百年校慶聚會

休士頓台師大校友會 百年校慶聚會
北美僑學界7.3紀念抗戰85周年 舉辦視訊大會

北美僑學界7.3紀念抗戰85周年 舉辦視訊大會

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口