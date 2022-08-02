陳啟志夫婦 以「愛心花生」會友

陳啟志(右)、黃英(左)夫婦。(黃英提供)

南加州 中國大專院校聯合校友會2022年會長陳啟志，多年來在一些社團活動中，經常和太太黃英贈送活動參與者自己烤製的小袋美味花生，兩人並稱其為「愛心花生」。很多人品嘗到他們的愛心花生回味無窮，讚不絕口。陳啟志夫婦則笑說，「愛心花生」讓他們結識更多朋友，自己也很開心。

陳太太黃英說，多年前，她品嘗到一位朋友製作的美味花生，感覺味道不錯。她想，何不嘗試用自己的方法來製作，或許更有特點。於是她添加了喜歡的調料，完成後就送給周邊朋友及社團成員品嘗。陳啟志透露，他七年前在擔任淡江大學校友會會長時，就在舉辦的活動中，開始贈送大家品嘗「愛心花生」。

多年來，黃英並一再改良「愛心花生」的味道，現在她自製的花生，成了大家追捧的美味零食。有的人特意買了幾種超市品牌的烤花生，請人品嘗。可品嘗者一旦吃到黃英自製的無品牌烤花生時，感覺味道更獨特。雖然從表面看，黃英烤的花生「相貌平平」，可一吃就忘不掉。

黃英說，她在對「愛心花生」烤製過程中，加了五香粉、白胡椒粉、八角，還有糖、鹽等多種調料，烤的溫度和時間也恰當把握，才得以成就大家喜歡的美味。她對味道的處理非常講究，比如在勾兌調料水時，每次滾水時她都要嘗一下，感覺味道對了，與上次一樣，才往裡放花生將其先煮熟，以確保她之後烤製的花生味道始終一致。

她記得一次校友會舉辦迎新會，參與者300人左右，她為大家準備「愛心花生」，要烤製兩周時間。家裡的烤箱雖然比較大，但相比商家使用的烤箱還是要小一些。由於烤製的花生數量實在太多，最後竟然把烤箱都烤壞了。

由於經常在活動上贈送「愛心花生」，以致只要黃英在活動上出現，大家就很期待能品嘗到他們的愛心美味。黃英也說，給大家提供「愛心花生」品嘗，大家高興，她和陳啟志也很高興。