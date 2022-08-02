世紀旅遊搶商機 推全包式西歐團

南加華人疫情後恢復旅遊主打西歐。（世紀遊輪旅遊提供）

南加華人 疫情後恢復旅遊，從主打西歐，並擴展到北歐和東歐等地。隨著機票價格上漲，華人旅行社推出的全包旅行團更受青睞，提供簽證 一站式服務、包機票酒店等，讓民眾能在最短時間裡去最多景點。

南加不少華人旅行社推出各類歐洲路線產品，世紀遊輪旅遊就推出全包式西歐團。世紀旅遊旅遊顧問Simon錢表示，今年5月起恢復歐洲旅遊，暑假報名踴躍，每個團都滿；6、7月都是頂格出團，8月和9月團收客狀況也很好。目前10月13日團正在報名中，對於需要歐洲簽證的客人，現在就要開始辦。每年10月是歐洲最好的季節，也是最繁忙的時段。

Simon錢說，他們西歐團最大特色是包機票。現在因機票價格大幅上漲，很多旅行社產品都不含機票，但他們旅行社報價包含往返機票，增加客人參團的便利性。

西歐路線適合第一次去歐洲的客人，涵蓋精華景點，可在最短時間玩最多地方。設計路線時也有人性化考量，比如第一站在巴黎停留三晚，最後一站在羅馬停留三晚，讓客人有充分時間休息調整時差。中間經過比利時、荷蘭、德國、瑞士和義大利。暑期歐洲遊最大挑戰是溫度，不是路程，考量到參團客人70%都是50歲以上的人，大巴和酒店都提供空調，歐洲夏天比較長，室外參觀都不安排在烈日當頭的時分，走路也盡量安排在早上。

Simon錢表示，歐洲團每天安排的內容很滿，短時間看最多景點。隨著客人對旅行安心，歐洲的路線範圍也會不斷擴大到南歐、北歐和東歐。