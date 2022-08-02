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歐洲扒手多 華人分享防偷撇步

記者張宏／洛杉磯報導
歐洲旅行注意保管好個人財物。（unsplash圖片）
歐洲旅行注意保管好個人財物。（unsplash圖片）

暑期很多南加華人去歐洲旅遊，但幾乎每個去歐洲旅行的人都要擔心一個問題：如何避免被偷？和南加多數人都開車、留在車裡不同，歐洲很多國家的大街上行人很多，難免混雜小偷小摸。要想旅遊玩得開心，建議採取各種防扒手措施。華人集體分享了多個防止被偷的撇步，包括出門帶什麼東西、如何帶、選擇包款，及要遠離什麼樣的人等。

一名華人有過兩次在歐洲被偷的體驗，第一次是在巴塞隆納，買一杯咖啡的功夫，剛坐下就發現小包被劃開了口，零錢包和手機沒了，還好證件不在裡面。她表示，當時實在是大意，小包本來好好斜挎在胸前的，排隊時只顧著和朋友興奮聊天，完全沒注意到小包滑到旁邊，小偷正好得手。還有一次是在科隆大教堂裡，本來雙肩包一直掛在胸前的，但因為想拍照，就把包放在腳旁邊的地上，結果不到五秒鐘，包居然不見了，裡面全是證件，當時真是急得快一夜白頭了，補齊證件前後用了一年多時間。

一些華人表示，現在出門已展開「去錢包」模式，隨身帶一點現金，並分開放；將信用卡加進Apple的Wallet，另景點門票、 看Show的票都可存在手機裡；口紅、鏡子等不必要的東西都不帶，東西愈少愈容易管理。至於醫保卡和ID，建議複印一份放在包裡或存在手機，原件留在酒店保險箱。手機手上拿，或放在手腕包裡。腰上繫腰包，貼身且分秒都能感覺到物品的存在。美中不足的是，夏天繫腰帶有些熱，拿東西不太方便，可選擇放在貼身口袋或分開放在不同的地方。在歐洲旅行要時刻保持警惕，如果感覺有人拉一下或碰一下，馬上檢查錢包、手機是否在。有華人有一次感覺包帶被人拉了一下，就發現錢包沒了，立馬看到旁邊一女並追上去，果然錢包被偷，對方還想藏在雨傘裡。

還有位華人在巴塞隆納最繁忙的Las Ramblas上，一個人突然跑過來給她看廣告紙，也不知道他說什麼，糾纏了幾十秒就離開了。過了一分鐘，他又從後面追上來，拿著她的錢包給她。她當時才反應過來錢包被偷了，但因為錢包裡只有40歐元左右，被嫌少竟然被小偷退貨了。

有華人總結經驗說，各個族裔的年輕人，尤其是手裡拿著大地圖往人家背後湊的，基本上都是小偷。因為地圖是為了擋住人家的背包，她在西班牙看見兩次。還有不要讓一群人圍住你，不管是做調查也好，問路也罷，或者以對車票為名接近你的陌生人，見對方有接近的勢頭就趕緊換方向避開。

大家分享的穿著秘訣，包括要穿得像本地人，不要太像遊客，或穿得樸素一些；所帶包款除了避免名牌，還要選擇挎包、腰包，也可用那種很多拉鍊扣可相互套住的背包，但這種最後麻煩的是自己。

華人 手機 南加

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