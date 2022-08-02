歐洲旅遊正夯 簽證預約難

歐洲旅遊開放且歐元大跌，讓愈來愈多的南加華人想去歐洲旅遊。 （檔案圖）

歐洲旅遊開放且歐元大跌，讓愈來愈多的南加華人 湧入歐洲。但對需要辦理申根簽證的華人來說，卻面臨簽證預約時間滿額、辦理時間延長的問題，一些歐洲國家的簽證預約時間已約到9月中旬。

有華人本來計劃8月去法國旅遊，但因無法約到最近的面簽時間而放棄。她說，最快能約到的時間是一個月以後，且面簽後還要至少兩周辦理。她以為美國人去歐洲不需要簽證，南加也不會有太多人辦面簽，沒想到這麼熱門。

世紀旅遊旅遊顧問Simon錢表示，歐洲簽證現在需要一個多月時間，目前洛杉磯能預約到最早時間是9月10日左右，面簽後要兩周才能拿到。他們可提供客人兩種服務，一種客人可做甩手掌櫃，只要提供證件信息，其他由旅行社全部做完，還會開車帶客人去面簽全程陪伴，這種服務包括簽證費共420元；另一種是旅行社幫忙做好表格，其他客人自己辦。

美國公民前往歐洲目前無需申請，明年5月開始需要申請ETIAS；綠卡或工作簽證 持有者需準備的資料包括至少三月有效期內的護照原件和複印件、一份申根申請表、綠卡原件和複印件、 I20原件和複印件、H1B的I797A原件和複印件。過去三個月內拍攝的符合申根簽證51mm×51mm的兩張照片、日程和酒店信息、一至二個月的銀行帳單、公司在職證明VOE、機票、購買至少覆蓋3萬歐元的醫療緊急情況保險；如跟團出遊，需旅行社提供證明信。

可申請統一申根簽證的國家包括：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

其中，法國、義大利、西班牙大使館 都是熱門面簽預約地，建議嘗試一下比較冷門的如捷克或匈牙利大使館，據說辦理速度非常快。

有網友建議避雷丹麥，有人去丹麥大使館簽證，花了四小時才辦好。另外要注意，每一個人預約一個面簽，不能全家人預約一個；另建議出發前查看目的地國家對疫苗有效期的限制。