歐洲旅遊正夯 簽證預約難
歐洲旅遊開放且歐元大跌，讓愈來愈多的南加華人湧入歐洲。但對需要辦理申根簽證的華人來說，卻面臨簽證預約時間滿額、辦理時間延長的問題，一些歐洲國家的簽證預約時間已約到9月中旬。
有華人本來計劃8月去法國旅遊，但因無法約到最近的面簽時間而放棄。她說，最快能約到的時間是一個月以後，且面簽後還要至少兩周辦理。她以為美國人去歐洲不需要簽證，南加也不會有太多人辦面簽，沒想到這麼熱門。
世紀旅遊旅遊顧問Simon錢表示，歐洲簽證現在需要一個多月時間，目前洛杉磯能預約到最早時間是9月10日左右，面簽後要兩周才能拿到。他們可提供客人兩種服務，一種客人可做甩手掌櫃，只要提供證件信息，其他由旅行社全部做完，還會開車帶客人去面簽全程陪伴，這種服務包括簽證費共420元；另一種是旅行社幫忙做好表格，其他客人自己辦。
美國公民前往歐洲目前無需申請，明年5月開始需要申請ETIAS；綠卡或工作簽證持有者需準備的資料包括至少三月有效期內的護照原件和複印件、一份申根申請表、綠卡原件和複印件、 I20原件和複印件、H1B的I797A原件和複印件。過去三個月內拍攝的符合申根簽證51mm×51mm的兩張照片、日程和酒店信息、一至二個月的銀行帳單、公司在職證明VOE、機票、購買至少覆蓋3萬歐元的醫療緊急情況保險；如跟團出遊，需旅行社提供證明信。
可申請統一申根簽證的國家包括：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。
其中，法國、義大利、西班牙大使館都是熱門面簽預約地，建議嘗試一下比較冷門的如捷克或匈牙利大使館，據說辦理速度非常快。
有網友建議避雷丹麥，有人去丹麥大使館簽證，花了四小時才辦好。另外要注意，每一個人預約一個面簽，不能全家人預約一個；另建議出發前查看目的地國家對疫苗有效期的限制。
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