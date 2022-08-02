我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

歐洲旅遊正夯 簽證預約難

記者張宏／洛杉磯報導
歐洲旅遊開放且歐元大跌，讓愈來愈多的南加華人想去歐洲旅遊。 （檔案圖）
歐洲旅遊開放且歐元大跌，讓愈來愈多的南加華人想去歐洲旅遊。 （檔案圖）

歐洲旅遊開放且歐元大跌，讓愈來愈多的南加華人湧入歐洲。但對需要辦理申根簽證的華人來說，卻面臨簽證預約時間滿額、辦理時間延長的問題，一些歐洲國家的簽證預約時間已約到9月中旬。

有華人本來計劃8月去法國旅遊，但因無法約到最近的面簽時間而放棄。她說，最快能約到的時間是一個月以後，且面簽後還要至少兩周辦理。她以為美國人去歐洲不需要簽證，南加也不會有太多人辦面簽，沒想到這麼熱門。

世紀旅遊旅遊顧問Simon錢表示，歐洲簽證現在需要一個多月時間，目前洛杉磯能預約到最早時間是9月10日左右，面簽後要兩周才能拿到。他們可提供客人兩種服務，一種客人可做甩手掌櫃，只要提供證件信息，其他由旅行社全部做完，還會開車帶客人去面簽全程陪伴，這種服務包括簽證費共420元；另一種是旅行社幫忙做好表格，其他客人自己辦。

美國公民前往歐洲目前無需申請，明年5月開始需要申請ETIAS；綠卡或工作簽證持有者需準備的資料包括至少三月有效期內的護照原件和複印件、一份申根申請表、綠卡原件和複印件、 I20原件和複印件、H1B的I797A原件和複印件。過去三個月內拍攝的符合申根簽證51mm×51mm的兩張照片、日程和酒店信息、一至二個月的銀行帳單、公司在職證明VOE、機票、購買至少覆蓋3萬歐元的醫療緊急情況保險；如跟團出遊，需旅行社提供證明信。

可申請統一申根簽證的國家包括：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

其中，法國、義大利、西班牙大使館都是熱門面簽預約地，建議嘗試一下比較冷門的如捷克或匈牙利大使館，據說辦理速度非常快。

有網友建議避雷丹麥，有人去丹麥大使館簽證，花了四小時才辦好。另外要注意，每一個人預約一個面簽，不能全家人預約一個；另建議出發前查看目的地國家對疫苗有效期的限制。

工作簽證 大使館 華人

上一則

中山大學南加校友會線上講座 漫談魯迅思想

下一則

歐洲扒手多 華人分享防偷撇步

延伸閱讀

洛城新語／華人回鄉的銅牆壁壘 何時打破

洛城新語／華人回鄉的銅牆壁壘 何時打破
移民專頁／綠卡類別出錯 應申請更正

移民專頁／綠卡類別出錯 應申請更正
移民專頁／美國沒有宗教豁免的簽證

移民專頁／美國沒有宗教豁免的簽證
移民專頁／美國出生的子女去中國探親 需申請Q1、Q2簽證

移民專頁／美國出生的子女去中國探親 需申請Q1、Q2簽證
申請赴美和印度簽證都遭拒 斯里蘭卡總統夜遁馬爾地夫

申請赴美和印度簽證都遭拒 斯里蘭卡總統夜遁馬爾地夫
赴中國探親簽證恢復 有效期3個月

赴中國探親簽證恢復 有效期3個月

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口