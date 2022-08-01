我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

非本科出身 華裔電影人臧劍 渴望拍攝華裔社群電影

記者李雪／洛杉磯報導
臧劍（左）出席舊金山Frameline電影節。（臧劍提供，Randy Soo-Hoo攝影）
臧劍（左）出席舊金山Frameline電影節。（臧劍提供，Randy Soo-Hoo攝影）

華裔電影人臧劍（Will Zang）出生和成長於藝術氛圍濃厚的文化之都北京，自小就耳濡目染接觸到很多藝術形式。但他最喜歡的，是小學時每個月父親會帶他去長安街上的首都電影院看電影，這為他埋下了電影的種子。

在中國上大學時，臧劍雖讀的是國際關係專業，但正趕上中國電影蓬勃發展時期，他陸續參與了一些影視劇製作。文筆不錯的他，還從2010年就開始為國內最大的電影媒體時光網（Mtime.com)、國家級刊物「文化月刊」擔任特約撰稿人，發表過諸多關於電影市場、歷史和製作的文章。

臧劍由此萌生了轉而學習電影的想法，在父母的支持下，2013年來美學習電影製作專業，2017年又在加州藝術學院（California College of the Arts)獲得電影碩士學位。他回憶，作為一個剛從較保守的中華文化環境來到美國的人，來到舊金山這樣一個文化多元包容的城市，產生了很強的好奇心。加之學習藝術，這讓他的電影作品多是關於LGBT人群的人文和社會類的紀錄片。

臧劍2016年的紀錄長片「REAL KINK」，以非批判的視角客觀的展現了kink（「特殊性僻好」的統稱）社群，一個不常被人熟知的亞文化群體，積極、可愛、具有人文關懷的一面。隨後他在2019年拍攝製作的紀錄短片「DRESS UP LIKE MRS. DOUBTFIRE」，以不同於美國當地人的視角，探索了好萊塢電影「窈窕奶爸」（Mrs. Doubtfire）在當時對於文化和社會帶來的積極影響。

2021年疫情期間，臧劍的短片「The Leaf 」（葉子）真實紀錄了他在疫情期間遠離家鄉，對未來的迷茫，影片在美國參展全球多個主要LGBT類和亞洲亞裔類的電影節，並獲得當年奧斯卡最佳紀錄短片參賽資格。疫情期間電影行業的停擺，他遇到前所未有的事業危機。當時中國已因疫情控制得當復工，「當你在遠方的朋友關心你，告誡你「你有工作嗎？你拍電影就能養得起自己嗎？」我不由自主的會去懷疑自己的付出與熱愛是否正確，是否值當，也曾經思考過是不是應該放棄電影」，但每當有這種念頭時，臧劍總會收到電影節發出的邀請，「他們很喜歡我的電影，希望今年能夠展映」。而聽到選片人和觀眾和他交流，說他們有多麼喜歡他的電影，他的電影有多麼的打動他們的時候，「我就很心懷感激這些電影節這些平台還在給予我們電影人很多鼓勵和希望」。

在美國電影圈打拚非常依賴人際關係，臧劍表示，作為外國人就注定要付出更多努力。由於電影行業很多都是項目制，收入不穩定，早年在租房時，連不少房東都會嫌電影人收入不穩定而拒絕他。「所以我那時就意識到，如果我不比美國本地人再拚命一點的話，可能更沒有機會」，在唸碩士時，他曾最高紀錄同時做四份實習，還要兼顧學業。因為是他熱愛的行業，即便再忙也沒覺得煩躁。而臧劍對電影的熱情與專業，得到很多同行和行業前輩的賞識，就此打開了很多機會。

臧劍（中）作為NBC電視台亞太美國欄目嘉賓受訪。（臧劍提供）
臧劍（中）作為NBC電視台亞太美國欄目嘉賓受訪。（臧劍提供）

除了製作紀錄片外，他也參與不少別的電影項目，盡可能幫助同行。他涉足過電影製作、電影剪輯、電影攝影、電影節評審、電影節運營、電影公關等工作。目前隨著亞裔社群在美國的崛起，「摘金奇緣」、「尚氣」等亞裔電影作品的走紅，他表示，美國的電影業其實很需要懂中文和中華文化的工作者，從製作或是宣傳上擔當文化顧問。

「我渴望拍攝更多更好的電影，向美國講述關於華人和華裔社群的故事」，提升自己的文化影響力讓亞裔能夠成為在美國具有影響力的群體。他也期待能拍攝更多關於美國文化的作品帶給中國觀眾，「電影是文化交流的重要窗口，通過電影讓別人了解自己的文化，同時也通過電影去了解其他文化」。他始終樂觀認為，兩國人民都對彼此的國家、語言和文化充滿好奇，而好的電影、發掘人性美的電影，可以有這種力量把人與人之間的距離拉近。

電影院 亞裔電影 疫情

上一則

好萊塢農夫市場槍響 1男被拘

下一則

保護退休資產及早規劃 記得更新受益人

延伸閱讀

魅力不再?漫威票房下滑

魅力不再?漫威票房下滑
阿里巴巴：努力維持在美國香港上市地位

阿里巴巴：努力維持在美國香港上市地位
「雷神4」片尾彩蛋 牽動漫威6新作

「雷神4」片尾彩蛋 牽動漫威6新作
百花獎 張譯、袁泉奪影帝后 易烊千璽陷特權風波全落空

百花獎 張譯、袁泉奪影帝后 易烊千璽陷特權風波全落空

百花獎盡地主之誼 曾黎送特色糕點被讚貼心

百花獎盡地主之誼 曾黎送特色糕點被讚貼心
布里德任命法塔掌金山電影委員會 協助創造職缺

布里德任命法塔掌金山電影委員會 協助創造職缺

熱門新聞

滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

2022-07-24 13:32
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面

警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面
紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突
紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家