非本科出身 華裔電影人臧劍 渴望拍攝華裔社群電影

臧劍（左）出席舊金山Frameline電影節。（臧劍提供，Randy Soo-Hoo攝影）

華裔電影人臧劍（Will Zang）出生和成長於藝術氛圍濃厚的文化之都北京，自小就耳濡目染接觸到很多藝術形式。但他最喜歡的，是小學時每個月父親會帶他去長安街上的首都電影院 看電影，這為他埋下了電影的種子。

在中國上大學時，臧劍雖讀的是國際關係專業，但正趕上中國電影蓬勃發展時期，他陸續參與了一些影視劇製作。文筆不錯的他，還從2010年就開始為國內最大的電影媒體時光網（Mtime.com)、國家級刊物「文化月刊」擔任特約撰稿人，發表過諸多關於電影市場、歷史和製作的文章。

臧劍由此萌生了轉而學習電影的想法，在父母的支持下，2013年來美學習電影製作專業，2017年又在加州藝術學院（California College of the Arts)獲得電影碩士學位。他回憶，作為一個剛從較保守的中華文化環境來到美國的人，來到舊金山這樣一個文化多元包容的城市，產生了很強的好奇心。加之學習藝術，這讓他的電影作品多是關於LGBT人群的人文和社會類的紀錄片。

臧劍2016年的紀錄長片「REAL KINK」，以非批判的視角客觀的展現了kink（「特殊性僻好」的統稱）社群，一個不常被人熟知的亞文化群體，積極、可愛、具有人文關懷的一面。隨後他在2019年拍攝製作的紀錄短片「DRESS UP LIKE MRS. DOUBTFIRE」，以不同於美國當地人的視角，探索了好萊塢電影「窈窕奶爸」（Mrs. Doubtfire）在當時對於文化和社會帶來的積極影響。

2021年疫情 期間，臧劍的短片「The Leaf 」（葉子）真實紀錄了他在疫情期間遠離家鄉，對未來的迷茫，影片在美國參展全球多個主要LGBT類和亞洲亞裔類的電影節，並獲得當年奧斯卡最佳紀錄短片參賽資格。疫情期間電影行業的停擺，他遇到前所未有的事業危機。當時中國已因疫情控制得當復工，「當你在遠方的朋友關心你，告誡你「你有工作嗎？你拍電影就能養得起自己嗎？」我不由自主的會去懷疑自己的付出與熱愛是否正確，是否值當，也曾經思考過是不是應該放棄電影」，但每當有這種念頭時，臧劍總會收到電影節發出的邀請，「他們很喜歡我的電影，希望今年能夠展映」。而聽到選片人和觀眾和他交流，說他們有多麼喜歡他的電影，他的電影有多麼的打動他們的時候，「我就很心懷感激這些電影節這些平台還在給予我們電影人很多鼓勵和希望」。

在美國電影圈打拚非常依賴人際關係，臧劍表示，作為外國人就注定要付出更多努力。由於電影行業很多都是項目制，收入不穩定，早年在租房時，連不少房東都會嫌電影人收入不穩定而拒絕他。「所以我那時就意識到，如果我不比美國本地人再拚命一點的話，可能更沒有機會」，在唸碩士時，他曾最高紀錄同時做四份實習，還要兼顧學業。因為是他熱愛的行業，即便再忙也沒覺得煩躁。而臧劍對電影的熱情與專業，得到很多同行和行業前輩的賞識，就此打開了很多機會。

臧劍（中）作為NBC電視台亞太美國欄目嘉賓受訪。（臧劍提供）

除了製作紀錄片外，他也參與不少別的電影項目，盡可能幫助同行。他涉足過電影製作、電影剪輯、電影攝影、電影節評審、電影節運營、電影公關等工作。目前隨著亞裔社群在美國的崛起，「摘金奇緣」、「尚氣」等亞裔電影 作品的走紅，他表示，美國的電影業其實很需要懂中文和中華文化的工作者，從製作或是宣傳上擔當文化顧問。

「我渴望拍攝更多更好的電影，向美國講述關於華人和華裔社群的故事」，提升自己的文化影響力讓亞裔能夠成為在美國具有影響力的群體。他也期待能拍攝更多關於美國文化的作品帶給中國觀眾，「電影是文化交流的重要窗口，通過電影讓別人了解自己的文化，同時也通過電影去了解其他文化」。他始終樂觀認為，兩國人民都對彼此的國家、語言和文化充滿好奇，而好的電影、發掘人性美的電影，可以有這種力量把人與人之間的距離拉近。