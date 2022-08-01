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聖蓋博谷「上流食府」 味美價平

編譯組／綜合報導
上流食府的清蒸魚。（取自Trip.com）
上流食府的清蒸魚。（取自Trip.com）

聖蓋博谷不乏美味中式餐點，但是Pasadena Star-News近日特別推薦位在Valley Blvd. 1039號的兩星級餐廳「上流食府」（Golden Soup），除了選擇多樣、價格平易，港式風味也相當道地，對愛吃海鮮的食客特有魅力。

第一次來上流食府聚餐的人，不妨選擇十道菜的四樣特選（Feast Menus），價格從298元至468元，各種海鮮相信大家都能開心吃飽。晚餐的單點則有16頁的菜色可選，包括18道風味菜與20道主廚精選。

雖然上流食府的營業時間是上午11時至晚間10時，但是比正餐還吸引人的是下午6時前的特價午餐，69道主菜一律9.95元，還配例湯與白飯，選擇多樣，Pasadena Star-News的專欄作家說讓他想起在紐約的時光。

上流食府的電話為626-312-9586，除了69道特價午餐（9.95元），還有33道麵與湯（9.95元至17.95元），晚餐提供十種湯點（14.95元至24.95元），29道海鮮（14.95元或是時價），21道廣東菜（13.95元至24.95元），兩種陶鍋（12.95元至24.95元），18 道風味菜（12.95元至13.95元），20道主廚精選（9.95元至55.95元）。

聖蓋博

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