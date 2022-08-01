苦難中成長 李敏華熱心公益奪華冠獎

世華南加分會長裴映棋（右）代表獻花給獲獎人李敏華。（記者張庭瑜／攝影）

於國軍先烈子弟教養院長大的李敏華，長年回饋社會，她的善舉被世界華人 工商婦女企管協會南加州 分會，榮推為2022年第九屆世界十大傑出華商婦女華冠獎選拔參選人，並於眾多候選人中脫穎而出，不但是南加 之光，也是華人女性楷模。

出席來賓及世華南加分會成員與李敏華合影。（記者張庭瑜／攝影）

華冠獎為世界華人工商婦女企管協會所創設的獎項，每兩年一次選出全球優秀的華人工商婦女，以其成功的事蹟和成就做為全球華商婦女的表率，並藉資激勵，互相學習，共臻華人工商婦女成功和榮譽。 該獎是由各分會推選出優秀婦女參加選拔，歷經初審、複審與決審，才選出十位參選者當選華冠獎得主。

每屆華冠獎進行選拔時，是從全球約50位候選人中挑選，其中不少候選人皆為慈善、公益及事業很有成就的模範新女性，競爭激烈，更顯得獲獎人的優秀，而李敏華為今年度美國三位獲獎人之一。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會30日晚舉行記者會，宣布這項好消息。世華南加州分會長裴映棋、世華總會副會長陳玲華、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長王冠惠、北美華人會計師協會監事長陳英煌、台灣會館董事長陳柏宇、世華法律顧問杜惠莉及牧師鄭秀全等人參加。

陳玲華表示，世華全球有77個分會，而這次有來自全球18個國家，共40幾位的優秀候選人，李敏華得獎是實至名歸。因為她在工作上不但極有成就，也積極參與慈善工作。

裴映棋也恭喜李敏華獲得這項殊榮，並感謝南加分會的支持及評審的公平、公正，讓李敏華能夠獲得這項榮譽。

李敏華出生於1950年代，十歲那年在其父為國捐軀後，便由國軍先烈子弟教養院撫養長大，在中國文化大學就讀時間因榮獲創辦人獎學金，有機會前往美國德州大學攻讀MBA學位，此後便於美國各大商業公司任職，其中包括Adobe石油、Barclays、Union Oil等知名公司，目前則任職於WEG(Wealth Enhancement Group)，擔任副總裁一職。

李敏華表示，就像她的牧師所講的，她在長大的過程中沒權沒勢，期間也曾經歷極度艱苦的時候，更曾一度想跳海自殺，之所以能夠走到今天，拿到這個全球婦女最高榮譽，真的是因為身邊有很多天使幫助。

李敏華在公幹之餘積極從事公益事業，不但定期與教會回台灣為貧困山區學童服事，更定期捐款及創設獎學金，期盼幫助跟她有類似經歷的兒童，能走出一條自己的路。

根據世界華人工商婦女企管協會南加州分會提供的資料，李敏華為報答母親在艱難的歲月中，依然堅持「我的兒女都必須讀書」的無怨無悔及犧牲奉獻，早年即成立 「李徐葉梅獎學金」以紀念她母親的德澤，並以「取之於社會、用之於社會」的初心，每年除了支持教會、各神學院、南北加州中文學校、北加州華人醫師協會（Chinese American Physician Society)，更在台灣西海岸學校、雲南留守兒童、湖南少數民族及安徽外語學校等地，頒發奬學金， 意在藉此提升社會讀書風氣及培養人文素養以回饋社會。