洛城新語／華人回鄉的銅牆壁壘 何時打破

正值美國人民對新冠疫情 「躺平」，生活恢復如初之際，又聽聞美國回中國航班再度大熔斷。這才讓人驚覺，疫情已兩年多了，不管全球社會對新冠疫情政策如何演變，中國政府鐵打的「清零政策」、嚴苛的回中政策沒有變。在美華人 回國依然難如登天，奈何海外華人還要贍養國內老人，商人還要往來處理業務，返中的銅牆壁壘何時才能打破？

中國民航局2020年6月發布了航班熔斷政策，即入境後核酸檢測結果為陽性的旅客達到五人時，暫停該公司航線運行二到四周。直至今日，該機制仍然存在，並隨著近日美國疫情反覆，熔斷頻率和範圍再次擴大。7月的航班熔斷現象，被業者稱為「只在去年底、今年初非常嚴重時看到過」。本來回中國的政策幾個月前有放鬆跡象，如今看來，滿懷期待的華人心又涼了一次。回國機票稀少、昂貴的問題似乎比華人想像的持續時間還要久。

除了機票難買，申請回國簽證 又是一大難題。中國使領館宣布暫停回鄉十年多次往返的簽證，現在回國，要重新申請簽證，並且簽證有效期為三個月。申請中國簽證，中國使領館的政策是「非必要、非緊急、不旅行」，除非有特殊情況，如父母病危或者死亡，申請簽證時還要提供病危或死亡證明。並且如果三個月內遇到航班熔斷等突發情況，無法回國，三個月後簽證有效期到了，又要重新申請。

幾個月前，中國政府鬆綁入境政策，包括允許第三國轉機，隔離時間由從前的14+7下降為7+3、簡化核酸檢測等。但是，如果航班不開放，坦白說，中國的清零政策不取消，即使有上述那些看似放鬆的入境政策，也如同隔靴搔癢，不能解決根本問題。

中國2011年才結束一孩政策，目前活躍在美國的大陸新移民大都是獨生子女，他們這一代普遍面臨的問題是如何養老。已在美國扎根的他們，為了照顧國內年邁的父母，需要在中美之間頻繁往返。奈何遇到疫情，已三、四年沒有回國見過父母的大有人在。更無奈的是，沒有人知道疫情何時才能結束。對於中國政府，到底什麼才是他們概念上的「疫情結束」，難道是全世界沒有一個新冠病人的時候？

中國大陸初中語文教科書中有一篇必讀的現代詩，是余光中的「鄉愁」，這首詩的後幾句表達了身在台灣的余光中對大陸故土的思念，這首詩放到現在，用來表達在美華人對大陸的思念，也很合適：「鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭。」只能盼望疫情能夠早日結束，中美早日恢復正常的入境政策，以解美國華人的鄉愁。