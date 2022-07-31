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因疫情停擺2年 Vans衝浪公開賽重返「杭廷頓灘」

記者朱敏梓／綜合報導
Vans美國衝浪公開賽比賽時間為7月30日至8月7日。（Vans US Open Of Surfing）
Vans美國衝浪公開賽比賽時間為7月30日至8月7日。（Vans US Open Of Surfing）

疫情停擺兩年後，Vans 美國衝浪公開賽（Vans US Open Of Surfing）終於重返杭廷頓灘（Huntington Beach），世界最大的衝浪盛會邀請衝浪、滑板和小輪車（BMX） 領域最優秀的運動員參加，比賽從7月30日開始持續到8月7日。這也是世界衝浪聯盟（World Surf League Vans） 賽季的第四場賽事，公開賽的滑冰部分將於8月6日至8月7日舉行。

公開賽將有96名男運動員和64名女運動員參加，兩屆Vans美國公開賽衝浪冠軍和奧運會銀牌得主Kanoa Igarashi，WSL女子世界長板滑雪世界冠軍Honolua Blomfield，長板天才Tosh Tudor，奧運會滑板選手 Zion Wright等著名運動員都將在比賽中亮相。

除了專業賽事，還將舉辦一些適合家庭的活動，例如集市、研討會，民眾還可以享受現場衝浪板塑形以及滑冰專業人員和BMX車手的公開課程。整個活動從上午7時30分到下午5時免費向公眾開放。社區市場將從上午10時至下午4時開放。 活動的每一天都將展示可持續的衝浪板、衝浪服等運動裝備。8月4日還將邀請當地的著名衝浪收藏家，民眾將有機會看到他們收藏的獨特的衝浪板和裝備。Van Doren燒烤也列入「不容錯過」的活動清單上， 每天下午12時至2時，Vans 創始人Paul Van Doren的兒子Steve Van Doren還將在Van Doren村為粉絲提供免費食物和Vans紀念品。

主辦方提醒民眾，參加這項戶外盛會的同時，也要注意一些安全事項，例如，看管好自己的物品，自行車未使用時記得鎖好，禁止在海灘上飲酒、使用玻璃容器或吸煙等。民眾獲得更多詳細信息和完整的活動時間表，可以前往VansUSOpenofSurfing.com。

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