爾灣加大新發現 生髮信號分子治脫髮

爾灣加州大學（UCI）的研究人員發現一種名為SCUBE3的信號分子，這種分子能刺激頭髮生長。（Getty Images)

在快節奏的當代社會，脫髮成為許多人的煩惱，並有日益年輕化的趨勢。據發表在科學期刊《發育細胞》的一項研究，爾灣加州大學 （UCI） 的研究人員發現一種名為SCUBE3的信號分子，這種分子能向毛囊發出信號有效地刺激頭髮生長，並可能為雄性激素脫髮提供治療方法。

根據UCI 發育和細胞生物學教授、該研究作者之一普利庫斯（Maksim Plikus)）表示，毛囊使用乾細胞來製造單根毛髮，但是毛囊不會決定自己開始長頭髮，而存在於每個毛囊底部的真皮乳頭控制著頭髮生長方式的分子程序，以及頭髮的樣子，比如捲髮還是直髮，以及頭髮的顏色。

根據 UCI 的研究，當真皮乳頭停止產生 SCUBE3（研究發現的新信號分子）時就會脫髮。該信號分子促進附近毛囊中的頭髮幹細胞分裂，這就是頭髮生長的原因。如果存在大量 SCUBE3，附近的毛囊會長出大量毛髮。相反，如果周圍沒有足夠的信號分子，毛囊就會處於休眠狀態，而休眠的毛囊意味著頭髮會脫落並且不會再長出來。

普利庫斯表示，在他們的小鼠毛髮生長實驗中，這種分子充當了「有效的毛髮生長觸發器」。他解釋，老鼠的毛囊與人類的毛囊有些不同，人類頭髮會因為毛囊停止生長頭髮而導致脫髮，老鼠會「將頭髮粘在毛囊中」。UCI 研究人員對他們研究的老鼠進行了基因調整，發現「這隻老鼠的毛髮超速運轉」。他們將人類毛囊移植到老鼠體內，然後將SCUBE3分子注射在小老鼠的毛囊附近，經過反復測試後發現，這種分子促進了老鼠的毛髮生長。

他表示，在將 UCI 的研究成果應用於治療脫髮之前，還需要進行更多實驗，研究人員希望接下來採取的步驟是與 FDA 進行一期臨床試驗。這意味著大規模的動物安全實驗，希望能證明 SCUBE3 將有助於有效地長出新頭髮，而不會造成任何不良副作用。

一旦證明SCUBE3有助於生髮，對於被脫髮困擾的人來說，無疑是一個福音。尤其對於雄激素性脫髮而言，這是一種由睾丸激素引起的脫髮，主要發生在男性身上，但隨著年齡的增長，女性也會出現種脫髮。普利庫斯表示，除了疤痕性脫髮之外，其他的脫髮都不會導致毛囊的破壞，在這種情況下，SCUBE3可以幫助生髮。