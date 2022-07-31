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猴痘檢測需求低 專家：傳染病恐擴大

編譯組╱綜合報導
專家表示，病毒檢測是控制猴痘傳播的關鍵，但目前需求很低。（Getty Images）
專家表示，病毒檢測是控制猴痘傳播的關鍵，但目前需求很低。（Getty Images）

美國有線電視新聞網（CNN）發現，病毒檢測是遏制猴痘疫情的關鍵工作，但目前處理美國幾乎所有猴痘檢測的五個商業實驗室似乎並不忙碌。

以馬友臨床實驗室（Mayo Clinic Laboratories）為例，他們擁有每周可檢測1000個樣本的能力，但自7月11日猴痘檢測工作展開後，至今只收到45個樣本。另一個實驗室神盾科學公司（Aegis Sciences Corp.）每周可檢測5000個樣本，但過去兩周一個樣本也沒收到。美國最大商業實驗室之一Labcorp的診斷學總裁卡維尼（Brian Caveney）也表示，他們的檢測處理能力更高，但收到的樣本同樣非常少。

舊金山加大傳染病學家，也是加州衛生廳猴痘病毒科學諮詢委員會（Monkeypox Virus Scientific Advisory Committee）成員的陳子平（Peter Chin-Hong）稱，這些檢測數量「令人震驚」。

陳子平說：「這個情況很讓人擔心，像是新冠創傷後壓力症候群（Covid PTSD）。」他指的是，新冠疫情早期因為檢測能力低，檢測數量非常有限，造成人們焦慮。不過，現在的焦慮程度雖然相同，原因卻不同，因為猴痘檢測能力充足，但需求卻很低。

白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）本周接受CNN訪問時形容，檢測是政府應對猴痘疫情的「樑柱」，他和其他衛生專家一再向美國民眾保證，美國目前檢測猴痘病毒的能力很高，平均每周可檢測8萬個樣本。

美國臨床實驗室協會（American Clinical Laboratory Association）會長范米特（Susan Van Meter）也說：「目前五個商業實驗室的檢測能力遠遠超過民眾的需求。」

美國臨床實驗室協會主席，也是馬友臨床實驗室總裁的墨里斯（William Morice）說：「沒有檢測，你等於是瞎子摸象。最大的問題是，我們無法識別出病例在哪裡，猴痘就會擴大成為美國的地方傳染病，這是我們真正需要擔心的事。」

專家認為，公眾教育不足只是檢測緩慢的原因之一，有些出現猴痘症狀的人，可能因為害怕被污名化而不願尋求治療。陳子平說：「一些患者覺得，接受檢測可能會遭受歧視，你可以了解個中原因。」

檢測 猴痘 疫情

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