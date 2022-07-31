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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

好市多蛋黃派 購買要看ID

記者王若然／蒙特利公園市報導
這款產品包裝左下角有含有酒精標示。（讀者提供）
這款產品包裝左下角有含有酒精標示。（讀者提供）

好市多（Costco）是華人最喜愛的超市之一。近幾年，好市多也引進了許多華人喜愛的亞洲零食，有不少成為熱銷產品。家住蒙特利公園市（Monterey Park）的陳先生日前去蒙市好市多購物，但他在自助結帳台準備結帳時，卻被工作人員攔住，稱必須要走收銀員結帳通道。

陳先生說，日前他去家附近的好市多購物，逛到零食區時，看到擺在通道一側的蛋黃派是南韓公司樂天（Lotte）牌的，包裝上印有日文，顯示是日本製造（Product of Japan）。一提共五盒，每盒有六個蛋黃派，售價13.89元。陳先生說，看到這款蛋黃派後很驚喜，勾起了他在中國大陸時吃蛋黃派的記憶，那時蛋黃派風靡一時，成為大人小孩的最愛零食之一。陳先生說，沒想到好市多也有，但不知道口味如何，可以買給孫子嚐嚐鮮。

隨後，陳先生又購買了幾款零食和幾種日常用品準備去結帳。下午6點多的好市多人山人海，看到結帳台前排著長隊，他去了顧客相對較少的自助結帳台。未料卻被工作人員叫停，「先生，您要去收銀員那裡結帳，因為這款零食含有1%酒精。」陳先生有點懵，低頭一看，那款蛋黃派的包裝背面配料表和正面左下角都寫著「含有1%或少於1%的酒精」。陳先生這才恍然大悟，但真沒想到這款老少皆宜的零食居然還有1%酒精，在美國購買時要看ID。

陳先生只好前去有收銀員的結帳台結帳，並且按要求出示了駕照。結帳單上這款產品下面顯示「21歲才能購買」的標示。陳先生說，回家後嘗了這款蛋黃派，味道很不錯，並沒有嚐出酒精的味道。不過既然配料表中說含有酒精，他也不敢給孫子吃了。

經過此事，陳先生感嘆美國對酒精食品的嚴格限制，哪怕只有一點點酒精也必須要查ID，年齡不滿21歲買賣酒精都是違法的。

今年1月，中國大陸也有關於因食用蛋黃派被誤以為酒駕的新聞。報導稱，廣東江門交警在進行夜晚例行酒駕檢查時，遇到一名涉嫌酒駕的司機。但該名司機堅稱自己沒有飲酒，只是食用了三個蛋黃派。通過對該名司機的驗血，顯示他確實沒有飲酒。對此交警表示，由於蛋黃派中含有酒精成分，而該名司機食用蛋黃派後，口中的酒精未完全揮發，因此才導致了假性酒駕的情況發生。

事實上，酒精常常被用在糕點的類製作過程中。除了蛋黃派，各類麵包也喜歡放少量酒精。酒精可以使蛋糕類產品保持鬆軟口感，也可以提升產品口味，所以會添加食用酒精。

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）
這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）
這款零食很受華人歡迎。（記者王若然／攝影）
這款零食很受華人歡迎。（記者王若然／攝影）

好市多 華人 駕照

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