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台美小姐選拔 10佳麗脫穎出 8月6日總決賽

記者張庭瑜╱羅斯密市報導
十位參選台美小姐佳麗。（記者張庭瑜／攝影）
十位參選台美小姐佳麗。（記者張庭瑜／攝影）

2022年台美小姐選美7月30日登場，十位入圍的佳麗才藝雙全各有專長。在主辦方台灣會館召開的記者會上，佳麗們分享感言，皆以身為台美人及台美社區感到自豪。總決賽將於8月6日（周六）晚在聖蓋博（San Gabriel）市希爾頓酒店（Hilton）進行。

在經過前期激烈的報名選拔賽後，主辦方選出十位佳麗，參加七周課程全方位培訓。課程包括文化、歷史、化妝、造型、走秀、自我形象及演講課程。這次文化課程選用茶作為主題，引領佳麗們了解台灣茶文化以及與台灣密不可分的文化紐帶。

十位勝出佳麗名單：高欣怡（Cynthia Kao）、張文瑄（Lillian Chang） 、吳嘉怡（Jolene Wu） 、藍元佐（Ariel Lan） 、黃韻容（Celine Huang）、黃思嘉（Victoria Huang） 、彭憶婷（Maryanne Peng）、張芳瑜（Tiffany Chang）、林佳音（Melody Lin）   鄭佳宜  （Catherine Cheng)。

1號參選人林佳音（Melody Lin ）。（記者張庭瑜／攝影）
1號參選人林佳音（Melody Lin ）。（記者張庭瑜／攝影）
2號參選人黃韻容（Celine Huang ）。（記者張庭瑜／攝影）
2號參選人黃韻容（Celine Huang ）。（記者張庭瑜／攝影）
3號參選人彭憶婷（Maryanne Peng ）。（記者張庭瑜／攝影）
3號參選人彭憶婷（Maryanne Peng ）。（記者張庭瑜／攝影）
4號參選人鄭佳宜（Catherine Cheng ）。（記者張庭瑜／攝影）
4號參選人鄭佳宜（Catherine Cheng ）。（記者張庭瑜／攝影）
5號參選人張文瑄（Lillian Chang ）。（記者張庭瑜／攝影）
5號參選人張文瑄（Lillian Chang ）。（記者張庭瑜／攝影）
6號參選人藍元佐（Ariel Lan ）。（記者張庭瑜／攝影）
6號參選人藍元佐（Ariel Lan ）。（記者張庭瑜／攝影）
7號參選人張芳瑜（Tiffany Chang）。（記者張庭瑜／攝影）
7號參選人張芳瑜（Tiffany Chang）。（記者張庭瑜／攝影）
8號參選人高欣怡（Cynthia Kao ）。（記者張庭瑜／攝影）
8號參選人高欣怡（Cynthia Kao ）。（記者張庭瑜／攝影）
9號參選人黃思嘉（Victoria Huang）。（記者張庭瑜／攝影）
9號參選人黃思嘉（Victoria Huang）。（記者張庭瑜／攝影）
10號參選人吳嘉怡（Jolene Wu ）。（記者張庭瑜／攝影）
10號參選人吳嘉怡（Jolene Wu ）。（記者張庭瑜／攝影）

當天出席台美小姐選美比賽發布會的僑領，有台灣會館董事長陳柏宇、秘書長吳兆峯、董事冉瑞宜、楊悅英、葉俊麟等人。陳柏宇表示，很高興能再度舉辦台美小姐選拔賽，也希望能藉著這個活動把台美人社區及年輕一輩的向心力凝聚起來，也祝福他們能在決賽中有很好的表現。

台美小姐總召集人楊悅英表示，今年報名人數特別多，而現今所挑選出來的佳麗們，都是評委們認為有特點有潛力，其中三人正在高中就讀，還有一位在職人士是火箭工程師，更在參選時對評委們表明了自身對台美社區的熱愛，以及希望想為社區回饋貢獻的心情。

台美小姐參選佳麗與台灣會館主辦人合影。（記者張庭瑜／攝影）
台美小姐參選佳麗與台灣會館主辦人合影。（記者張庭瑜／攝影）

參選佳麗高欣怡希望，未來能與參賽者一起投入更多的社會公益，為台美人社區做更多的事情，提升台灣人在美國的能見度。

台美小姐自2000年開辦以來，中間曾因疫情影響停辦兩年，今年始恢復舉辦。報名人數比往年更多，其中不乏外形條件佳、內在學問好的參賽者，評委們精挑細選、全面衡量後，終於有十位佳麗脫穎而出，挺進8月6日晚6時舉行的總決賽。

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