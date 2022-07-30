吳程遠連任市議員募款餐會 300人相挺

聖蓋博市議員吳程遠連任募款餐會，約300人助選。（吳程遠提供）

11月期中選舉 臨近，聖蓋博 （San Gabriel）市華裔 市議員吳程遠（John Wu）近日舉辦了首場大型募款造勢活動，近300人出席了餐會，支持吳程遠競選連任。

活動在27日舉行，民選官員、社區領袖、民眾等約300人參與，包括聖蓋博市長丁言愉、副市長John Harrington，以及其他三位市議員都到場支持，社團代表包括羅省中華會館、越柬寮華人團體等。 聖蓋博市議員吳程遠連任募款餐會，約300人助選。（吳程遠提供）

前加州眾議員伍國慶介紹了吳程遠的多元成長及留學背景，與眾不同的眼界與觀點，絕佳的溝通能力，豐富的社團服務和經歷，皆堪稱是最佳市議員的選擇。當日，天普市市議員文尚丞、阿罕布拉市市長黃幼平、蒙特利公園市市長羅霈霆、市議員饒影凡等多位華裔民選官員出席餐會，力挺吳程遠11月連任成功。

吳程遠認為，聖蓋博市的當務之急，是改善城市的治安、強化警力部署及新血招募。他說，聖蓋博市相對是個安全的城市，但維護治安沒有假期，執法成效不彰，不僅使市民不能安居樂業，投資者也會對聖蓋博市望而卻步。他認為經濟振興、改善市容與交通整治，都必須建立在社會穩定、治安無憂的前提下。他表示，未來幾個月會竭盡一切，為城市警消調高薪資，城市的正面發展，必須建築在社會安全上。

今年2月吳程遠獲任為聖蓋博市議員，任期至11月屆滿後，他將參加11月聖蓋博市議員競選尋求連任。

今年11月選舉，聖蓋博市將有三席市議員任滿換屆，以及一位市書記長和一位市財務長改選，目前已有六人宣佈參選市議員職位。