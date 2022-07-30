罷免賈斯康簽名 有效數8月2日前公佈

罷免地檢署檢察長賈斯康簽名進入最後核實階段。(本報檔案照)

三周前呈交洛杉磯 縣選務局的罷免 地檢署檢察長賈斯康（George Gascón）簽名進入最後核實階段，選務局表示將在8月2日之前公佈簽名清點結果。如果合法簽名超過法定門檻，洛縣 罷免賈斯康的特別選舉可望在今冬明年初成行。但為了節省開支等原因，也可能將罷免選舉與11月期中選舉同時進行。

洛縣選務局本周向洛縣政委員會表示，目前罷免簽名清點核實進入最後階段，有效簽名是否達到法定門檻，預計在下周二洛縣政委員會例會開始之前揭曉。如果有效簽名達到門檻，縣政委員會將在下周二之後的14天内決定何時舉行罷免特別選舉。

洛杉磯地區罷免賈斯康行動委員會，7月6日將過去五個月收集到的簽名送交洛杉磯縣選務局。根據該組織計算，共獲71萬7000個簽名，超出門檻56萬6000個的26%。

洛杉磯縣檢察官、鑽石吧市長劉敏兒表示，71萬7000個簽名是罷免行動委員會清點的數字，但以洛縣選務局公佈的數字為準。她表示，這次罷免行動委員會的清點和計算非常嚴格，可能有問題的簽名，比如簽名超出規定畫綫，或將Los Angeles寫成LA等縮寫，或重複的簽名，都已過濾排除，不計算在内。

罷免行動委員會華人義工、洛縣檢察官Jason Lustig的太太Sharon Lustig表示，按常規，選務處在30天内公佈簽名核實結果，但這次選務處表示將會在最後截期前提前數天公佈結果，可能與希望將罷免選舉的時間提前有關。

罷免賈斯康特別選舉本來預期在12月8日至2023年1月15日六周當中舉行。不過坊間猜測，洛縣縣政委員會不排除將罷免選舉提早到與11月8日期中選舉同時進行。

罷免賈斯康聯盟表示，期中選舉只剩下四個月左右，而且罷免選舉與補選洛杉磯縣檢察長同時進行，候選人需要報名、籌款、競選等等，時間相當倉促。而且一般認爲，單獨舉行罷免特別選舉的成功性更大，這些都是他們對特殊選舉與常規選舉同時進行擔心的地方。