我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

1/3美國人從未感染新冠 是天選之人還是防疫周全？

記者楊青／洛杉磯報導
舊金山加大傳染病的醫學教授Chin-Hong博士。（記者楊青／攝影）
舊金山加大傳染病的醫學教授Chin-Hong博士。（記者楊青／攝影）

目前美國高達78%的感染者來自於奧密克戎(Omicron)亞型株BA.5，有些人接種疫苗打了加強針劑仍然被感染；然而，也有少數人完全免於感染，他們究竟是自身防護好還遺傳基因好？

加州少數族裔媒體中心29日邀請全國傳染病和病毒研究專家深入探討，舊金山加大傳染病的醫學教授Chin-Hong博士、德州農工大學生物學教授和全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士、范德比大學醫學院衛生政策系預防醫學和傳染病學系醫學教授William Schaffner博士分享了最新的研究成果。

Neuman博士表示，不少美國人在疫情中未能躲過感染，包括已打疫苗和加強針的人們。根據7月22日美國疾病控制與預防中心發布的數據，美國人中大於三分之二的新冠肺炎檢測結果呈陽性，更多人報告他們很明顯感受到新冠肺炎的症狀，但在家測試的結果卻呈陰性。

德州農工大學生物學教授和全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士。（...
德州農工大學生物學教授和全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士。（記者楊青/攝影）

Neuman博士表示，數月來奧密克戎病毒出現了17、18種變種，其中20%是次突蛋白的變異。在此過程中，比較弱的病毒被自然淘汰，留下的是比較強的病毒，亞型株BA.5就是傳染性較強的一種，其變化多端能夠逃過抗體的識別。不過他表示，美國現在的疫苗是針對29種變異病毒研發的，能夠保證大部分變異不會對正常人體造成重症。

他表示，自己和很多美國人一樣，已接種了疫苗和加強針，因此一個多月來都不怎麽帶口罩，去了機場也隨便吃喝，回來就發現感染了，並且很快傳染給了家人。不過博士表示，他和家人的症狀都很輕微。他認為，每個病毒的變種都可能愈來愈輕微，但很多病毒在出現症狀之前已經傳播，防不勝防。因此，什麽時候打最後一針疫苗非常重要，需要依靠疫苗幫助自己的身體提高對病毒的阻擋。

疫情爆發至今，大約有三分之一的美國人躲過了任何感染。到底是因為預防得好還是基因優勢？Chin-Hong博士認為，兩者都有可能。疫苗接種時間越久，抵抗力越低，越容易受到感染；另外不少是無症狀感染者，比如35%的孩子感染後幾乎沒有症狀，個人的基因優勢起一定作用。

不過他指出，現有數據可能低估了實際情況，現在全美每天檢測出的感染人數為400萬左右，但很多人是在家中檢測沒有報告，或無症狀感染。從兩年多的數據看，沒有接種疫苗的人死亡率顯然更高，接種疫苗但仍死亡的人，很多是長者，而且沒有接種加強針。隨著年齡上升，感染的可能性更高。他提醒，加強針的最佳效力通常只有幾個月，所以如果出門旅行，最好提前兩周接種加強針，增強對病毒的抵禦能力。

范德比大學醫學院衛生政策系預防醫學和傳染病學系醫學教授William Schaf...
范德比大學醫學院衛生政策系預防醫學和傳染病學系醫學教授William Schaffner博士。（記者楊青／攝影）

Schaffner博士表示，夏季通常是呼吸道疾病低發季節，但今年反常，喉嚨發炎也較多，檢測可能是陰性，但不排除可能感染了其他病毒。

鑒於病毒不斷出現變種，人們擔心疫苗接種沒完沒了。Schaffner博士表示，輝瑞已計畫今年秋天推出一種更新的疫苗，效力更強，抵禦病毒範圍更廣。白宮也正在討論新疫苗提供長期普遍的保護，相關研究目前已在實驗室開發中。不過他認為，目前更安全的做法是儘快接種疫苗加強針，尤其是高風險人群，老年人，有基礎病或有免疫缺陷的人群，都要保持謹慎，室内戴口罩。

疫苗 檢測 醫學

上一則

疑擅讓學童接種 洛杉磯學區挨告

下一則

挺墮胎三人 破壞公物被捕

延伸閱讀

三分之一美國人從未感染新冠 防護好或基因好

三分之一美國人從未感染新冠 防護好或基因好
台灣MIS-C逾6成未5歲 入境取消貨艙消毒

台灣MIS-C逾6成未5歲 入境取消貨艙消毒
台灣8月維持現行防疫措施 王必勝：BA.5單日可能5萬例

台灣8月維持現行防疫措施 王必勝：BA.5單日可能5萬例
3/10未成年人染疫…不打疫苗 紐約幼童住院率最高

3/10未成年人染疫…不打疫苗 紐約幼童住院率最高
聖荷昆族裔複雜 疫苗接種挑戰多 專家談解決方案

聖荷昆族裔複雜 疫苗接種挑戰多 專家談解決方案

猴痘病例飆 金山8.1進入緊急狀態 市長辦公室確認不「封城」

猴痘病例飆 金山8.1進入緊急狀態 市長辦公室確認不「封城」

熱門新聞

滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

2022-07-24 13:32

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服