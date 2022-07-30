1/3美國人從未感染新冠 是天選之人還是防疫周全？

舊金山加大傳染病的醫學教授Chin-Hong博士。（記者楊青／攝影）

目前美國高達78%的感染者來自於奧密克戎(Omicron)亞型株BA.5，有些人接種疫苗 打了加強針劑仍然被感染；然而，也有少數人完全免於感染，他們究竟是自身防護好還遺傳基因好？

加州少數族裔媒體中心29日邀請全國傳染病和病毒研究專家深入探討，舊金山加大傳染病的醫學 教授Chin-Hong博士、德州農工大學生物學教授和全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士、范德比大學醫學院衛生政策系預防醫學和傳染病學系醫學教授William Schaffner博士分享了最新的研究成果。

Neuman博士表示，不少美國人在疫情中未能躲過感染，包括已打疫苗和加強針的人們。根據7月22日美國疾病控制與預防中心發布的數據，美國人中大於三分之二的新冠肺炎檢測 結果呈陽性，更多人報告他們很明顯感受到新冠肺炎的症狀，但在家測試的結果卻呈陰性。

德州農工大學生物學教授和全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士。（記者楊青/攝影）

Neuman博士表示，數月來奧密克戎病毒出現了17、18種變種，其中20%是次突蛋白的變異。在此過程中，比較弱的病毒被自然淘汰，留下的是比較強的病毒，亞型株BA.5就是傳染性較強的一種，其變化多端能夠逃過抗體的識別。不過他表示，美國現在的疫苗是針對29種變異病毒研發的，能夠保證大部分變異不會對正常人體造成重症。

他表示，自己和很多美國人一樣，已接種了疫苗和加強針，因此一個多月來都不怎麽帶口罩，去了機場也隨便吃喝，回來就發現感染了，並且很快傳染給了家人。不過博士表示，他和家人的症狀都很輕微。他認為，每個病毒的變種都可能愈來愈輕微，但很多病毒在出現症狀之前已經傳播，防不勝防。因此，什麽時候打最後一針疫苗非常重要，需要依靠疫苗幫助自己的身體提高對病毒的阻擋。

疫情爆發至今，大約有三分之一的美國人躲過了任何感染。到底是因為預防得好還是基因優勢？Chin-Hong博士認為，兩者都有可能。疫苗接種時間越久，抵抗力越低，越容易受到感染；另外不少是無症狀感染者，比如35%的孩子感染後幾乎沒有症狀，個人的基因優勢起一定作用。

不過他指出，現有數據可能低估了實際情況，現在全美每天檢測出的感染人數為400萬左右，但很多人是在家中檢測沒有報告，或無症狀感染。從兩年多的數據看，沒有接種疫苗的人死亡率顯然更高，接種疫苗但仍死亡的人，很多是長者，而且沒有接種加強針。隨著年齡上升，感染的可能性更高。他提醒，加強針的最佳效力通常只有幾個月，所以如果出門旅行，最好提前兩周接種加強針，增強對病毒的抵禦能力。

范德比大學醫學院衛生政策系預防醫學和傳染病學系醫學教授William Schaffner博士。（記者楊青／攝影）

Schaffner博士表示，夏季通常是呼吸道疾病低發季節，但今年反常，喉嚨發炎也較多，檢測可能是陰性，但不排除可能感染了其他病毒。

鑒於病毒不斷出現變種，人們擔心疫苗接種沒完沒了。Schaffner博士表示，輝瑞已計畫今年秋天推出一種更新的疫苗，效力更強，抵禦病毒範圍更廣。白宮也正在討論新疫苗提供長期普遍的保護，相關研究目前已在實驗室開發中。不過他認為，目前更安全的做法是儘快接種疫苗加強針，尤其是高風險人群，老年人，有基礎病或有免疫缺陷的人群，都要保持謹慎，室内戴口罩。