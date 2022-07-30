爾灣加大、台灣成大協議合作交流 首批9人獲華語獎學金

爾灣加大執行副校長史登（圖左起）、經文處處長黃敏境及爾灣加大人文學院院長Tyrus Miller見證成功大學與爾灣加大展開校對校的合作交流計畫。（記者蕭迪玉／攝影）

為促進國際學術交流、培養新一代的世界公民，加州大學爾灣分校（UCI）與台灣成功大學28日下午以實體結合線上會議方式，正式宣布校對校交流合作協議，定期互派學者及學生交流、研習。首批獲「台灣優華語獎學金」的九位爾灣加大 學生，已於6月中旬抵達成功大學，展開為期十周的密集華語文學習課程。

爾灣加大執行副校長史登（Hal Stern）表示，爾灣加大現有近300位來自台灣的學生，其中就讀大學部168人，碩士班79人，博士生47人。在新冠疫情之前，爾灣加大每年至少有600名學生前往世界各地高等學府研習，目前交換學生人數正在逐步恢復中，他特別感謝促成該校與成功大學合作的駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境及台裔企業家楊信，提供兩校交換學生及學者的獎學金。

成功大學校長蘇慧貞指出，成功大學致力於促進國際學術合作，是台灣各大學中外籍學生人數最多的大學，每年約 3300名國際學生在成大進行短期交流或長期攻讀學位。台南也是台灣400年前第一個擁抱世界文化的古都，兼具多元與創新的特色。高等教育 的價值在於培養未來的領導人，語文學習如果能配合在地的文化互動經驗，更有助於提升年輕一代的世界觀，期待成功大學與爾灣加大以此為基礎，繼續擴大合作與交流。

由爾灣加大東亞系中文組組長謝若玫率領的九名大學生，目前正在成功大學進行密集華語文培訓，從成功大學華語中心提供的短片中，可看到學生們除了上課之外，還參加了書法、國畫、國術、太極拳等文化課程，並在成功大學安排下參訪台南一中，與雙語實驗班學生交流，了解當地中、小學雙語教學現況。大學生利用假日，與接待家庭遊覽安平古堡、天后宮及安平樹屋，品嚐台南美食，對當地濃郁的人情味及歷史文化留下深刻的印象。

在爾灣加大舉行的視訊會議中，現場出席包括駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境、教育組長藍先茜、新聞組長王冠惠、政治組副組長陳碩廷、教育組秘書潘惠珍、爾灣加大主管國際學術交流事務的Victoria Jones、人文學院院長Tyrus Miller、人文學院副院長及歷史系教授陳勇、東亞系系主任胡纓等人。線上參加會議的還有楊信家族基金會董事長楊信、成功大學國際長王筱雯、副國際長林建宏、華語中心主任高實玫等人。