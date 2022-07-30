挺墮胎三人 破壞公物被捕

三人在LACMA地標「城市之光」前抗議墮胎禁令。（Rise Up for Abortion Rights Twitter）

警察 局表示，三名挺墮胎 遊行者28日(週四)在洛杉磯 縣藝術博物館（LACMA）外因破壞「城市之光」（Urban Light）藝術裝置，涉嫌破壞公物被捕。

據洛杉磯警察局稱，活動人士將自己鎖在威爾榭（Wilshir）大道的鑄鐵燈上。現場視頻顯示，抗議者躺在一灘假血中，一名示威者穿著內衣擺姿勢，重演1964年在康乃狄克州一家汽車旅館房間內，因為不安全墮胎死亡的美國婦女Gerri Santoro的悲劇。

抗議活動於中午開始，由「爭取墮胎權」（Rise Up For Abortion Rights）洛杉磯分會組織。在美國最高法院上個月推翻了具有里程碑意義的1973年羅訴韋德案判決後，該組織試圖引起人們對全國範圍內頒布墮胎禁令的關注。自法院裁決以來，墮胎權抗議活動在全國公共場所激增。

洛市警局當天下午3點25分發布了解散令，下午4點10分警察逮捕了兩名婦女和一名男子，罪名是破壞公物。據當局稱，在抗議期間，威爾榭大道曾短暫關閉，被捕者中有兩名退伍軍人。

20歲的抗議者拉維伯恩（Lavi Bourne）在被戴上手銬說，「這是不可接受的，現在是改變的時候了」。她並表示，交出2萬美元保釋金幾小時後，她還將繼續參加爭取墮胎權的抗議活動。她補充，「我真的相信人們內心有力量，所有人都團結起來走上街頭，我們都可以獲得墮胎權」。現在是2022年，人們為什麼還要為基本人權而戰？她會承擔起繼續被捕的責任。

示威者維多利亞埃格斯（Victoria Eggers）在被戴上手銬時表示，自己為國家服務，不應該被剝奪自由。

「爭取墮胎權」組織在社交媒體上公布了兩名抗議者的姓名，並確定第三人為肖恩。該組織表示，抗議活動不是針對LACMA，而是「對藝術界和整個社會的呼籲：開始採取行動」。根據監獄紀錄，埃格斯於週五早上從監獄獲釋，目前尚不清楚另外兩名抗議者是否也已獲釋。