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疑擅讓學童接種 洛杉磯學區挨告

編譯組／綜合報導
一名洛杉磯聯合學區母親日前控告學區，稱學區未經她同意，替兒子接種疫苗。（NBC 4）
一名洛杉磯聯合學區母親日前控告學區，稱學區未經她同意，替兒子接種疫苗。（NBC 4）

NBC 4電視台報導，洛杉磯聯合學區（LAUSD）一名13歲男童的母親杜瓦迪（Maribel Duarte）27日表示正提告學區，稱學區未經她同意，替孩子接種疫苗，並聲稱學校還用披薩「賄賂」他。

杜瓦迪於2021年12月，在南洛杉磯的歐巴馬全球預科學院（Barack Obama Global Prep Academy），首次與電視台談論兒子莫賽斯（Moises）。她說，兒子告訴她，他得到披薩以換取疫苗接種，並被告知要在同意書上，偽造母親簽名。

杜瓦迪聲稱，這次疫苗接種，重新喚起兒子童年時期的氣喘和出血狀況。27日在律師陪同下證實提告學區，並稱即使她接種疫苗，也不希望兒子接種。

杜瓦迪代表律師皮爾森（Nicole Pearson）說，「這不是陰謀論，而是官員保護孩子父母的權利。」

他們並公開反對加州SB 866法案，該法由參議員威善高（Scott Wiener）提出，允許15歲及以上兒童，在未經父母同意下接種疫苗。

本月早些時候，一名法官駁回洛杉磯聯合學區對學生的強制疫苗令，該疫苗令類似加州疫苗令一樣，被推遲至明年夏天。目前雙方都在準備一場關於未成年人應該有多少自由，來決定自己健康的法律戰。

疫苗 學區 洛杉磯

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