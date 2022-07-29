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留學生拍戀愛真人秀 記錄愛情日記

記者李雪／聖蓋博市報導
一部由南加留學生組織自己策劃、拍攝的戀愛真人秀綜藝節目「心動一夏」發布。（記者李雪／攝影）
一部由南加留學生組織自己策劃、拍攝的戀愛真人秀綜藝節目「心動一夏」發布。（記者李雪／攝影）

一部由南加留學生組織自己策劃、拍攝的戀愛真人秀綜藝節目「心動一夏」，28日在聖蓋博市宣布發布，學生們希望通過該節目體現加州獨有的夏日風情的同時，打破社會上，包括加州地區、美國乃至全世界華人對於留學生「有錢」、「不學無術」、「私生活混亂」的刻板印象。

「心動一夏」也是加州第一檔留學生自製戀愛真人秀綜藝，是一部紀錄海外留學生的戀愛日記，以第三方視角為觀眾捕捉六位素不相識的男女學生，在相處過程中的情感變化。節目組也以遊戲、活動的形式促進嘉賓彼此熟悉，升溫感情。同時也通過節目分享加州的宜人風景和風土人情。目前該節目已經在YouTube、嗶哩嗶哩等平台播出。

核桃市市長伍立倫到場給學生們頒發獎狀。（記者李雪／攝影）
核桃市市長伍立倫到場給學生們頒發獎狀。（記者李雪／攝影）

聖蓋博市市長丁言愉和核桃市市長伍立倫到場給學生們頒發獎狀。丁言愉感慨也曾是留學生，後來在交大校友會參與舉辦不少聯誼活動包括松竹梅野餐會，也見證過有校友找到另一半的過程。他鼓勵學生們繼續該節目，豐富留學生生活。此外留學生協會聯盟的學生們，長期為聖市做中文翻譯義工，建立留學生和城市之間的良好關係，也是佳話。伍立倫也表示他從南加大畢業，和聯盟中不少同學都是校友。他鼓勵學生們堅持所做所學，成為該專業的佼佼者，也強調中國人一定要團結，不要文人相輕，政治議題要關心在乎，以後才有機會。

「心動一夏」總製作人，也是留學生協會聯盟副主席董智豪，分享策劃該節目之初是今年4月，當時他和聯盟夥伴在思考如何改變留學生群體的刻板印象，展現出洛杉磯留學生的生活，於是誕生了拍攝戀愛真人秀綜藝的想法。拍攝過程中，共有一百多位學生參與，節目嘉賓也收穫到一份愛情。製片人唐澤斐子（Ayako Karasawa）和導演王陸瀛也分享了拍攝過程中趣事和大家的支持。

學生們也找到一些由留學生創業的贊助商，例如由爾灣加大（UCI）在校學生辦的共享空間523+，北美青年長租公寓品牌Tripalink，以及互聯網科技公司飯團外賣。

一部由南加留學生組織自己策劃、拍攝的戀愛真人秀綜藝節目「心動一夏」發布。（記者李...
一部由南加留學生組織自己策劃、拍攝的戀愛真人秀綜藝節目「心動一夏」發布。（記者李雪／攝影）

留學生 加州 南加大

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