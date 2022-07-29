全美傑出亞裔工程師 8/6洛杉磯頒獎 16精英獲表彰

2022全美傑出亞裔工程師獎新聞發布會，左起為徐和生、胡安瀅、佟儀、牛景輝、王竹青、趙百淳、童衛星、溫俊山。（記者丁曙／攝影）

2022年度傑出亞裔 工程師獎 (AAEOY) 籌委會與美洲中國工程師學會（CIE/USA）28日召開新聞發布會，將於8月6日在洛杉磯 市「洛杉磯機場Marriott酒店」（Los Angeles Airport Marriott）舉辦2022全美傑出亞裔工程師獎（AAEOY）頒獎典禮及論壇，16位得獎人來自美國的科學、工程、技術及學術界，在各自專業領域取得傑出成就，表彰他們也就是肯定亞裔群體對美國社會及世界文明的重要貢獻。

美洲中國工程師學會南加州分會會長，及2022傑出亞裔工程師獎 (AAEOY) 籌委會共同主席王竹青博士，公布得獎名單，16位得獎人包括在太空總署（NASA）領導超過3500位科學家工程師、年度預算超十億元的Ames研究中心華裔主管杜龍孫博士（Dr. Eugene Tu），以及領導AMD卓然有成，在CPU處理器的研發及精進技術上領先群倫的執行長蘇姿豐博士（Dr. Lisa Su）等。

王竹青指出，2022 AAEOY是一個全天性活動，從上午開始就有多項活動，包括參觀SpaceX和So-Fi Stadium運動場，出席波音公司領導力論壇，各大公司管理層主管及專業人才發表專題演講，分享成功經驗和科技界面臨的挑戰。下午有三場研討會，每場請到六位講員，講題包括環保、數據、人工智能AI、氣候變遷、航空科技等。頒獎典禮暨晚宴於6點開始，得獎人代表演說，16位得獎人皆為行業精英，令華人 和亞裔驕傲。

王竹青指出，美洲中國工程師學會(CIE/USA)在全美有七個分會，每年輪流舉辦年會，洛杉磯分會上次主辦年會是七年前的2015年，因此極受本地亞裔科工界期待。

2022傑出亞裔工程師獎(AAEOY)籌委會共同主席，及南加州華人環保學會會長牛景輝（Jinghui Niu）介紹，委員會從眾多候選人中精挑細選了16位得獎人，他們在公司領導和專業科技及軍事工程領域做出了不同凡響的成就，其中一位得獎人將專程從伊拉克飛回來參加頒獎禮。

波音公司（Boeing）工程師佟儀博士介紹，今年AAEOY得到波音、AT&T、德州儀器、Sandia Lab、通用GM、IBM、Adesso及SpaceX等主流大公司支持，在現場舉辦招募人才博覽會（Job Fair）。其中，波音公司的就業博覽會（Job Fair）提供27個工作職位機會，包括九個實習生、13個初級和五個中級技術職位，涵蓋機械、軟件等專業，為公司儲備人才，並有面試官蒞臨現場。就業博覽會免費向公眾開放入場，歡迎在校大學生或畢業生觀摩參與，把握一個加入大公司的機會。

過去20年來此項亞裔工程師的最高榮譽獎輪流在全國各分會舉行，除了表揚各大公司內表現優異的亞裔工程師之外，AAEOY同時也表彰擁有傑出成就的亞裔科學家及企業領袖，過去已有九位諾貝爾獎得主、多位大學校長、公司總裁，國家科學院/工程院院士等傑出人才接受過AAEOY表揚。

出席發布會的還有核桃谷水區委員趙百淳、美西華人學會理事長徐和生、工程界專家童衛星、溫俊山、台大校友會第44屆會長胡安瀅等。

洛杉磯機場Marriott 酒店「Los Angeles Airport Marriott」地址：5855 West Century Blvd.,Los Angeles, CA 90045，電話310-641-5700。