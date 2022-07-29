聖蓋博市、蒙特利公園市 8/2守望相助之夜

聖蓋博市府和警局每年熱鬧舉辦守望相助之夜。（City of San Gabriel）

一年一度的「全國守望相助之夜」（National Night Out）將於8月2日（星期二）舉行，旨在提升城市公共治安，鼓勵市民走出家門參與活動，展示安居樂業的信心，以及阻嚇犯罪的力量。屆時，聖蓋博 谷地區多個城市將各自就地舉行活動。

聖蓋博市警察 局（SGPD）8月2日傍晚5–9時，在歷史悠久的使命區（Mission District）舉辦第28屆年度全國之夜活動。市府和警局鼓勵家人、鄰居和朋友前來了解公共安全以及建立更安全社區的方法。

蒙特利公園市警局（MPPD）也於同日下午6-9時，在巴恩斯公園（Barnes Park）舉辦2022守望相助之夜活動，地點350 S. McPherrin Avenue, Monterey Park。

在聖蓋博市活動期間，警局將設置社區教育 攤位，包括K-9警犬表演，警察T3巡邏和自行車響應團隊示範，美國陸軍、海軍陸戰隊、海軍和市府領導成員也將參加。

此外，還有免費且充滿樂趣的活動，包括扣籃籌款活動、彈跳屋、面部彩繪、兒童工藝品，以及免費熱狗和漢堡，送完即止。民眾還可以從Kona Ice、Ridges Churro Bar 和 My Delight Truck等食品卡車購買甜點。有關National Night Out詳情，可致電聖市警局犯罪預防警Stacy Gutierrez，626-451-5455或[email protected]。

在蒙特利公園市的守望相助活動中，有專為兒童安排的自行車安全教育、牛仔競技表演等，呼籲兒童和家長騎自行車戴頭盔，一起參加活動。詳情電警局社區活動組（Community Engagement Bureau）626-307-1215。