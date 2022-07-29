我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

聖蓋博市、蒙特利公園市 8/2守望相助之夜

記者丁曙／聖蓋博報導
聖蓋博市府和警局每年熱鬧舉辦守望相助之夜。（City of San Gabriel）
聖蓋博市府和警局每年熱鬧舉辦守望相助之夜。（City of San Gabriel）

一年一度的「全國守望相助之夜」（National Night Out）將於8月2日（星期二）舉行，旨在提升城市公共治安，鼓勵市民走出家門參與活動，展示安居樂業的信心，以及阻嚇犯罪的力量。屆時，聖蓋博谷地區多個城市將各自就地舉行活動。

聖蓋博市警察局（SGPD）8月2日傍晚5–9時，在歷史悠久的使命區（Mission District）舉辦第28屆年度全國之夜活動。市府和警局鼓勵家人、鄰居和朋友前來了解公共安全以及建立更安全社區的方法。

蒙特利公園市警局（MPPD）也於同日下午6-9時，在巴恩斯公園（Barnes Park）舉辦2022守望相助之夜活動，地點350 S. McPherrin Avenue, Monterey Park。

在聖蓋博市活動期間，警局將設置社區教育攤位，包括K-9警犬表演，警察T3巡邏和自行車響應團隊示範，美國陸軍、海軍陸戰隊、海軍和市府領導成員也將參加。

此外，還有免費且充滿樂趣的活動，包括扣籃籌款活動、彈跳屋、面部彩繪、兒童工藝品，以及免費熱狗和漢堡，送完即止。民眾還可以從Kona Ice、Ridges Churro Bar 和 My Delight Truck等食品卡車購買甜點。有關National Night Out詳情，可致電聖市警局犯罪預防警Stacy Gutierrez，626-451-5455或[email protected]

在蒙特利公園市的守望相助活動中，有專為兒童安排的自行車安全教育、牛仔競技表演等，呼籲兒童和家長騎自行車戴頭盔，一起參加活動。詳情電警局社區活動組（Community Engagement Bureau）626-307-1215。

聖蓋博 警察 教育

上一則

20歲男遭兩車撞死 身上有槍傷

下一則

感謝「父」出 聯合校友會 7/31表彰模範父親

延伸閱讀

華裔青年陳瑞自由泳賽奪冠 市議員頒獎

華裔青年陳瑞自由泳賽奪冠 市議員頒獎
反仇恨／社區建夥伴關係 資源共享助亞裔

反仇恨／社區建夥伴關係 資源共享助亞裔
11月任期屆滿 吳程遠參選聖蓋博市議員

11月任期屆滿 吳程遠參選聖蓋博市議員
聖蓋博市8月2日 守望相助夜

聖蓋博市8月2日 守望相助夜
蒙特利公園市前副市長Fred Sornoso病逝

蒙特利公園市前副市長Fred Sornoso病逝
蒙特利公園市警局8日酒駕攔檢

蒙特利公園市警局8日酒駕攔檢

熱門新聞

滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」