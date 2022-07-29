洛城新語╱波洛西訪台 衝擊習近平連任

眾院議長波洛西 據傳將於8月訪問台灣，時間恰好在決定習近平 能否連任的中共20大之前。習治下十年，中國民粹主義抬頭；波洛西訪問台灣消息傳出後，中國民間早已一片沸騰，外交部辭令只能「戰狼」。事件棘手在於，一旦波洛西到訪台灣，中國沒有實際行動，恐令國民失望；但是要與美國經濟對抗，內憂重重的中國，又有幾成勝算。一旦處理不當，習政局恐陷動盪。

雖然中國外交部、軍方多次警告，但越來越多消息顯示，波洛西8月在亞洲行時訪問台灣，已是八九不離十。而隨著「美雷根號航艦群突駛入南海」，「共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截」等報導傳出，事件雙方劍拔弩張之程度，可見一斑。

不過冷靜思考，就算波洛西訪問台灣，中美發生軍事衝突的可能性也非常小。新冠疫情 、俄烏戰爭等對經濟造成的影響仍未褪去，高通膨下，兩國都有不少國民生活在水深火熱當中。一旦中美戰爭發生，不僅通膨更難控制，金融市場崩盤也在所難免。美國執政要靠選票，倘若人民日子愈發難過，民主黨想繼續把持參眾兩院、拜登希望連任，將無異是癡人說夢。

美國不會主動在軍事上與中國交惡，中國也是一樣。儘管中國共產黨執政無需擔憂選票，但目前有三大風險擺在眼前，讓習近平在黨內面臨的壓力不小。首先是爛尾樓停貸危機，然後是動態清零政策導致的居民消費、企業投資受限，最後是青年失業率高漲。要解決其中一個風險，都已足夠令習近平頭疼；此時他肯定不想再節外生枝，與美國武力對抗。

可是習近平又受其引導的民粹主義抬頭所累，在中國媒體不斷造勢、戰狼外交官大放強硬詞令，稱「波洛西訪台」是挑戰中國底線的背景下，一旦「底線」被突破，外交上除了打嘴炮沒有其他反應，等同於對美軟弱；而這是當今中國之大忌，習難以向廣大被煽動起來的民眾交代。

就算被逼採取措施，但如前所述，中國無法動武，只剩經濟制裁一條路可走。但在新冠疫情衝擊兩年多以後，中國早已不是2018年以前那個國民生產總值常年保持7%以上、蓬勃發展的中國；再次與世界最大經濟體交惡，恐怕只會殺敵500自損1000。倘若好巧不巧，國內三大經濟風險有一項暴雷，習近平的連任之路，也將是危機重重。

波洛西選擇8月在台海問題上大做文章，是一步政治妙棋，為中共當下不太平靜的政局，火上澆油。