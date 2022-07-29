聖荷昆族裔複雜 疫苗接種挑戰多 專家談解決方案

聖荷昆縣公共衛生官員 Dr. Maggie Park表示，該縣人口多樣性為普及疫苗接種帶來眾多挑戰。（會議截屏）

少數族裔媒體中心7月28日（周四）舉辦專題討論，邀請專家介紹加州 聖荷昆縣（San Joaquin County）在疫情 期間面臨的多元化挑戰，以及探討如何解決這些複雜問題。根據人口普查局官網，截至2021年7月1日，聖荷昆縣亞裔占18.5%，是一個以農業為主的縣。由於人口多樣性，為普及疫苗 接種帶來眾多挑戰。

聖荷昆縣位於北加州中央山谷，遠離大都市，人口多樣化，包括外籍勞工、難民、孤立的老年人、以及眾多無家可歸者。該縣成人疫苗接種率在加州排名第31位，感染新冠死亡人數較多，疫苗接種面臨獨特挑戰。

聖荷昆縣公共衛生官員 Dr. Maggie Park表示，該縣兩年多來遭受疫情重創，截至7月28日，該縣共確診病例18萬7934例，共有2270名死亡病例。其中死亡率最高的群體是夏威夷和太平洋島居民，拉美裔群體受影響大，非裔、亞裔也受到很大打擊。官方公佈的感染數據事實上是被低估的，因為很多人居家檢測，並沒有上報感染情況，而且最近的住院病例也在不斷上升，「很多地區疫苗接種率非常低，因為人們猶豫不決，誤信謠言，認為接種疫苗會導致不孕不育。」

El Concilio主席Jose Rodriguez表示，該組織一直致力於為當地拉美裔人群和邊緣人群服務，「我們將疫苗接種站帶到一些公共社區，甚至到人們家中挨家挨戶檢測病毒、接種疫苗，並聯絡社區信使，進行戰略性合作，實現疫苗最大化接種。」Rodriguez說，人們現在接種疫苗的動力和以前相比明顯不足，因為疫情似乎在好轉，人們開始較少關心疫情，更關心通貨膨脹等問題，而且疫苗宣傳也越來越少。面對這樣的整體趨勢， Rodriguez認為應繼續鼓勵人們積極接種疫苗，避免疫情再次惡化。

Little Manila Rising健康總監 Kevin Sunga指出，對於當地的菲律賓社區，疫苗接種面臨的主要挑戰是語言問題，大量英文信息讓一些受教育程度不高的少數族裔很難獲得準確內容，很多老年人沒有智能手機，無法上網預約。 Sunga說：「我們要設身處地考慮人們的要求，換位思考建立信任，才能讓他們敞開心扉，提出自己的擔憂，並願意接種疫苗。」此外，Sunga還提出疫情隔離讓人們邊緣化，無法共同慶祝重要時刻，接下來的工作是要多關心人們的心理健康問題。

Apsara（為柬埔寨難民服務）項目總監 Heng Sothea Ung指出，當地的柬埔寨社區居民英語讀寫能力較差，因此在獲得疫苗接種時遇到很大困難，「對這些少數族裔來說，疫情期間實體機構關門，只能依賴網上信息，不懂英文是很大的障礙。我們機構專門提供語言、交通等援助，幫助社區辨認哪些是正確信息，哪些是不實信息。」

當天會議，在針對很多人不願接種加強針這個問題上，專家們各抒已見，Park認為，一些人是在等待觀望有無更好的加強針；Rodriguez表示，有些人接種前兩針時出現副作用，認為加強針副作用會更大，因此害怕接種；Sunga則認為，人們可能覺得現在疫情不嚴重了，就沒有必要再接種加強針。