殺害2日裔生死囚 賈斯康求情留活路

洛杉磯縣檢察長賈斯康再試圖為死囚解套。（洛杉磯縣檢察長官網）

現年47歲的Raymond Oscar Butler是名在監死囚，他的罪名包括在1994年殺害兩名日籍學生，1995年殺死同監犯人。洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）的辦公室，在7月11日發函至洛杉磯縣高等法院，情求將Raymond Oscar Butler殺害學生的死刑，改判為終身監禁且不得假釋。不過1995年的殺人罪維持不變。

NBC報導，長達264頁的改判聲請列舉以下原因，Butler在18歲犯下殺人案時，源於幼年受到暴力對待所留下的創傷，因此罹患精神疾病，且有認知問題。聲請函還強調，犯人已經不再是腦袋不清的青少年，因此改判是對當事人最好的安排。函中指出，如果各方都同意請求，就沒有召開聽證會的需要。

至於聲請改判的出發點，檢察長辦公室表示，Butler在1994年的殺人案審判中，陪審團發生不當行為，在重新檢視與權衡後，檢方認為重新定罪才能符合正義。不過，檢方並未聲請釋放Butler，事實上他在TA041759案件中的判決仍維持死刑。

Butler在1994年殺害兩名19歲的日裔 學生Takuma Ito與Go Matsuura，並在1996年定罪。但他在監禁期間，竟然又在1995年殺死同房的獄友，最後也被判死刑。