我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

鴛鴦大盜搶珠寶店 錘砸展示櫃 視頻全錄

記者邵敏／格蘭岱綜合報導
嫌疑男子拿出一把鐵錘，砸向珠寶玻璃櫃檯。（監控截屏）
嫌疑男子拿出一把鐵錘，砸向珠寶玻璃櫃檯。（監控截屏）

南加一對雌雄大盜7月搭檔搶劫洛縣一家珠寶店，女劫匪先入店打探情況，男劫匪隨後手揮鐵鎚，砸碎展示櫃檯，搶走多盒裝滿戒指等首飾的珠寶。搶劫過程中，珠寶盒不慎失手，珠寶散落一地，劫匪也不肯放過。店內的監控視頻記錄了搶劫的全過程。

影音來源：格蘭岱警察局 ╱記者邵敏後製

洛杉磯縣格蘭岱市警察局（Glendale PD）7月27日（周三）公佈一起搶劫珠寶店的監控視頻，偵探尋求公眾幫助，以找到兩名犯罪嫌疑人。據警局稱，搶劫案發生在7月8日下午1時10分左右，被搶的珠寶店位於格蘭岱市North Brand大道200街區。

嫌犯是一對雌雄大盜，女劫匪先入店打探，男劫匪隨後實施搶劫。（警方）
嫌犯是一對雌雄大盜，女劫匪先入店打探，男劫匪隨後實施搶劫。（警方）

警方表示，案發時，一名男子拿著一盒耳環走進商店，問店員是否有興趣購買。緊接著，他就從黑色背包裡利索地拿出一把鐵錘，猛烈的砸向玻璃櫃檯，碎玻璃當即散落一地。警方發布的監控視頻顯示，嫌疑男子把手伸進已砸碎的展示櫃裡，搶走多盒裡面裝有戒指和其他珠寶的盒子，期間有幾盒掉到地上，男子還彎身撿拾。

在監控視頻中，男子實施搶劫的過程中，珠寶店裡只有他一人，並沒有看到其他人員，尚不知店員是否在劫匪威逼之下躲藏在何處，但店外一直有人來人往，歹徒十分囂張，似乎並不在意。

據悉，一名婦女案發前不久曾在珠寶店裡出現，並一直在店內觀察，警方認為她極有可能是本案的同謀，負責這起搶劫案的現場踩點，配合男子搶劫。

搶劫過程中有幾盒掉到地上，珠寶散落一地，劫匪彎身撿拾不肯放過。（監控截屏）
搶劫過程中有幾盒掉到地上，珠寶散落一地，劫匪彎身撿拾不肯放過。（監控截屏）

搶劫珠寶的嫌疑男子被描述為20至30歲，身高6呎，身材消瘦，他戴著黑色口罩、黑色漁夫帽和透明乳膠手套，身穿膝蓋處有撕裂的淺藍色牛仔褲，黑色連帽運動衫，內搭白色T卹，並穿著運動鞋；嫌疑女子被描述為25至30歲，頭髮盤成一個髮髻，在警方公佈的監控畫面中，她背著一個帶大釦子的黑色錢包，戴黑色棒球帽和口罩，身穿一件繫鍊子的白色T卹，腹部上還打了一個結，穿著磨損的黑色褲子和一雙黑白運動鞋。

兩名嫌犯乘坐一輛沒有牌照的黑色2018年至2020年款的奧迪(Audi) Q5逃離。警方鼓勵任何有此案信息的人，撥打 818-548-4911聯繫格蘭岱市警察局，或撥打滅罪熱線 800-222-TIPS。

嫌犯幾乎將展示櫃中的珠寶洗劫一空。（監控截屏）
嫌犯幾乎將展示櫃中的珠寶洗劫一空。（監控截屏）

警察 口罩 洛縣

上一則

男搶2民宅 劫車逃亡連環撞後被捕 視頻全記錄

下一則

橙縣希望之城癌症中心啟用

延伸閱讀

南加雌雄大盜搶珠寶店 錘子猛砸展示櫃 視頻全錄

南加雌雄大盜搶珠寶店 錘子猛砸展示櫃 視頻全錄
昌興熱銷全新CHANEL WANTED限量腕錶系列

昌興熱銷全新CHANEL WANTED限量腕錶系列
疫情趨緩 洛縣口罩令擬延後

疫情趨緩 洛縣口罩令擬延後
賀瑞斯珠寶欺騙會員 挨告後同意賠償

賀瑞斯珠寶欺騙會員 挨告後同意賠償
1.5億元珠寶失竊 疑在加油站下手

1.5億元珠寶失竊 疑在加油站下手
億元珠寶失竊 疑在加油站下手

億元珠寶失竊 疑在加油站下手

熱門新聞

非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

2022-07-24 13:32

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁