鴛鴦大盜搶珠寶店 錘砸展示櫃 視頻全錄

嫌疑男子拿出一把鐵錘，砸向珠寶玻璃櫃檯。（監控截屏）

南加一對雌雄大盜7月搭檔搶劫洛縣 一家珠寶店，女劫匪先入店打探情況，男劫匪隨後手揮鐵鎚，砸碎展示櫃檯，搶走多盒裝滿戒指等首飾的珠寶。搶劫過程中，珠寶盒不慎失手，珠寶散落一地，劫匪也不肯放過。店內的監控視頻記錄了搶劫的全過程。

影音來源：格蘭岱警察 局 ╱記者邵敏後製

洛杉磯縣格蘭岱市警察局（Glendale PD）7月27日（周三）公佈一起搶劫珠寶店的監控視頻，偵探尋求公眾幫助，以找到兩名犯罪嫌疑人。據警局稱，搶劫案發生在7月8日下午1時10分左右，被搶的珠寶店位於格蘭岱市North Brand大道200街區。

嫌犯是一對雌雄大盜，女劫匪先入店打探，男劫匪隨後實施搶劫。（警方）

警方表示，案發時，一名男子拿著一盒耳環走進商店，問店員是否有興趣購買。緊接著，他就從黑色背包裡利索地拿出一把鐵錘，猛烈的砸向玻璃櫃檯，碎玻璃當即散落一地。警方發布的監控視頻顯示，嫌疑男子把手伸進已砸碎的展示櫃裡，搶走多盒裡面裝有戒指和其他珠寶的盒子，期間有幾盒掉到地上，男子還彎身撿拾。

在監控視頻中，男子實施搶劫的過程中，珠寶店裡只有他一人，並沒有看到其他人員，尚不知店員是否在劫匪威逼之下躲藏在何處，但店外一直有人來人往，歹徒十分囂張，似乎並不在意。

據悉，一名婦女案發前不久曾在珠寶店裡出現，並一直在店內觀察，警方認為她極有可能是本案的同謀，負責這起搶劫案的現場踩點，配合男子搶劫。

搶劫過程中有幾盒掉到地上，珠寶散落一地，劫匪彎身撿拾不肯放過。（監控截屏）

搶劫珠寶的嫌疑男子被描述為20至30歲，身高6呎，身材消瘦，他戴著黑色口罩 、黑色漁夫帽和透明乳膠手套，身穿膝蓋處有撕裂的淺藍色牛仔褲，黑色連帽運動衫，內搭白色T卹，並穿著運動鞋；嫌疑女子被描述為25至30歲，頭髮盤成一個髮髻，在警方公佈的監控畫面中，她背著一個帶大釦子的黑色錢包，戴黑色棒球帽和口罩，身穿一件繫鍊子的白色T卹，腹部上還打了一個結，穿著磨損的黑色褲子和一雙黑白運動鞋。

兩名嫌犯乘坐一輛沒有牌照的黑色2018年至2020年款的奧迪(Audi) Q5逃離。警方鼓勵任何有此案信息的人，撥打 818-548-4911聯繫格蘭岱市警察局，或撥打滅罪熱線 800-222-TIPS。