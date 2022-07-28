張玉佳 參選議員要強化安保

奇諾岡市市議員參選人張玉佳（Jason Zhang）（記者啟鉻／攝影）

南加聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills）將於11月8日舉行市議員選舉，由選民投票決定代表第一、第二和第四三個選區的市議員；華裔參選人張玉佳（Jason Zhang）將參選第一選區市議員。他表示，在法律允許前提下，希望通過科技手段提升社區安保級別，打造安全城市。

張玉佳今年30多歲，是一家互聯網系統安全公司創辦人，十餘歲時隨父母移民 美國。憑藉個人努力，刻苦學習，在美國安家立業。他與許多來自中國的新移民一樣，正在努力實現美國夢。三年前他與太太及兩個孩子成為奇諾岡市居民。

他表示，現在社會治安不佳，發生太多槍擊 案及其它各類案件，令居民缺乏安全感，尤其是孩童，沒有安全成長環境。作為從事互聯網系統安全公司創辦人，希望用現代科技打造安全城市，提升社區安全級別，但所有這些，要在遵守美國法律前提下。一個安全城市，還需要警方對突發案件快速反應，比如學校一旦發生突發槍擊事件，必須15秒內作出快速反應，警方在三分鐘內到達案發現場。

他強調，華人 在美國生活，不但要融入主流，還要積極發揮引導作用。他說，其他族裔將華人譽為模範族裔，很多華人家長希望子女從事的職業是律師、醫師、工程師、金融專家，但不要忘記，華人還要在美國成為公共政策領導者。而且華人要融入美國社會，必須主動參與政治，參與政府管理、參與立法及制定政策。

談及奇諾岡市存在的問題，他表示，奇諾岡市是一個好城市，有很多好的地方。但只有不斷努力消除不完善，才能讓城市變得更好。市區部分路段交通問題亟待改善，需要設置交通標誌，避免車禍發生。社區居民對政府事務參與度不夠，凝聚力不強。還有就是部分區域治安需要改善，此外城市房價高得離譜。

據暸解，現任市議員Ray M. Marquez今年任期屆滿，有意競選連任，將成為張玉佳參選第一選區市議員的強勁競爭對手。