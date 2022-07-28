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加州最高院首席大法官 不尋求連任

編譯組／綜合報導
加州最高法院首席大法官Tani Cantil-Sakauye決定卸任。（美聯社）
加州最高法院首席大法官Tani Cantil-Sakauye決定卸任。（美聯社）

加州最高法院首席大法官Tani Cantil-Sakauye 27日證實，她在明年1月任滿後不再尋求連任，因此州長紐森如果獲得連任，將有機會提名他任內的第三名大法官。Tani Cantil-Sakauye在2011年就任，任期為12年。已經63歲的她笑稱接下來不知道還要做什麼，但絕對不會從政也不會全然退隱。

加州法界對Tani Cantil-Sakauye的評價不錯，在民事案件上多持中間派，但刑事案件則偏保守派。在她任內，加州最高法院的七位大法官少有歧見，判決中間偏左。紐森的考驗在，如何維持最高法院的人和，又能伸張自己的自由派立場。紐森的人選可能是從其他大法官中選任首席，或是指派全然的新人；不過Tani Cantil-Sakauye透露她已經擬好一份建議名單，「如果州長願意問我的話」。

Tani Cantil-Sakauye是加州最高法院第一位有色人種與第二位女性首席大法官。她在27日與媒體視訊會談時說，當她宣布決定後，其他大法官有的不捨，有的吃驚，有的不悅，當然也有恭喜的。不過所有人當中最堅持的大概是她先生，要她「一定得找事做」，不過她不會從政。

柏克萊法學院California Constitution Center的執行董事David A. Carrillo指出，加州最高法院大法官今年已經磨合出一股溫和派共識，接近90%的案件都是無異議通過，Tani Cantil-Sakauye的退休勢必為法庭氣氛帶來變數，新任首席大法官能不能延續現有的默契將是關鍵。不過Tani Cantil-Sakauye已經表示，她在最後半年的任期內或努力做好交接工作。最高法院大法官雖由州長提名，但是必須經過議會同意與全民投票。

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