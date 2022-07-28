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最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

安大略機場隧道 聖縣傳接手興建

編譯組／綜合報導
Boring Co.在洛縣霍桑市的車行地下通道。（美聯社）
Boring Co.在洛縣霍桑市的車行地下通道。（美聯社）

特拉斯創辦人馬斯克（Elon Musk）曾在南加提出多項快速運輸計畫，地點包括洛縣霍桑市（Hawthorne）、Sepulveda Boulevard、連結道奇球場，與連結聖伯納汀諾縣安大略國際機場的地下通道。最後只有霍桑市的1.14哩隧道在2018年完工，其他的都因子公司Boring Co.無意繼續而閒置。但是最新消息是，聖伯納汀諾縣交通局（SBCTA）有意接手，希望依照原先規劃完成聯通Rancho Cucamonga Metrolink與安大略國際機場的地下快線。

Boring Co.最早是在2019年向聖伯納汀諾縣提案，建議在Metrolink車站與安大略國際機場間新建兩道單向通行的地下車道，以便人員與行李可以快速往返兩地。因為Boring Co.的經費預估只要1億元，比地上軌道系統的10億元便宜太多，因此交通局2020年決議採用Boring Co.的提案。

但是，Boring Co.最後卻不聞不問，2022年也未遞交細部計畫，但因為設計優良，聖縣交通局仍然決定動工，準備新建4.2哩的兩條隧道，不過經費已經高漲到4億9200萬元，而且最快2027年才能運行。只是由公部門施工的門檻更高，包括環境影響評估與交通運量評估，而且經費還得靠外援，包括加州的2億6500萬元與聯邦的2500萬元。

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