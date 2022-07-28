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事故頻發 洛市新橋5天4次關關開開

洛杉磯訊
一位滑板博主早先在社交媒體上呼朋引伴參加「暴民集會」（mob sesh），前往新落成的大橋玩滑板。（社交媒體截圖）
一位滑板博主早先在社交媒體上呼朋引伴參加「暴民集會」（mob sesh），前往新落成的大橋玩滑板。（社交媒體截圖）

連接洛杉磯市中心和播佑岡（Boyle Heights ）的第六街大橋，在7月26日（周二）晚上關閉後，27日再次開放，這已經是五天內第四次重新開放。這座大橋斥資5億8800元興建，並於7月10日正式對外啟用。

洛杉磯市警察局原來在26日晚上宣布，這座橋將無限期關閉直至另行通知，原因是「非法活動和公共安全問題」。

警方發言人麥迪遜警官（Drake Madison）表示，他無法說明非法活動的性質。

而根據洛杉磯時報，26日晚上在 Instagram 上發布的一系列四個視頻顯示，一大群騎自行車的人在警察面前騎在車道上，並有一架直升機在頭頂盤旋，清理並關閉了這座橋，但關閉只持續幾個小時。

26日是新橋的又一次關閉。短短不到一個月時間，大橋前後已經至少關閉五次以上，就在上周末，大橋連續關閉三個晚上，猜測大橋是否關閉彷彿成為了一種猜謎遊戲，民眾紛紛留言「大橋今晚會還是不會關閉？」

洛杉磯市警察局預計，不會在27日（周三）晚上關閉這座橋，只是在「需要時」這樣做。

事實上，第六街大橋自通車以來，已成為街頭賽車、碰撞和塗鴉標籤的地標。上周末社交媒體上的視頻顯示，有人們開車在橋上飄移並進行其他特技表演，使人行道上留下畫痕。上周並有一名男子在橋中間剪頭髮，以及另一位身著紅色斗篷的民眾在橋上打太極拳，還有一位撞車事故的汽車司機將損壞的道奇（Dodge）充電器棄在橋上，步行逃跑。

在26日的警察委員會會議上，洛杉磯市警察局局長摩爾（Michel Moore）宣布，街道服務局已開始在大橋上安裝減速物，以阻止駕駛人在大橋上進行非法特技表演。還將在人行道上安裝安全圍欄，以防止攀爬者沿著橋的拱門行進。他並指出，在過去四天，警方已經開出逾57張罰單，並扣押了六輛車。

這些問題也引起市政府關注，市議員呼籲增加警察對大橋的巡邏，並採取更多安全措施，以防止人們攀爬兩側或封鎖街道。

洛杉磯警察局25日晚上宣布，這座橋將關閉「直至另行通知」。（Fox News)
洛杉磯警察局25日晚上宣布，這座橋將關閉「直至另行通知」。（Fox News)

警察 洛杉磯

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