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巴沙迪那教會舞台音樂劇 免費欣賞

巴沙迪那訊
巴沙迪那第一衛理公會教會，27日起一連四晚，舉辦免費對外開放欣賞的舞台音樂劇。（主辦單位提供）
巴沙迪那第一衛理公會教會，27日起一連四晚，舉辦免費對外開放欣賞的舞台音樂劇。（主辦單位提供）

加州明珠城市巴沙迪那市，具有百年歷史的第一衛理公會教會（First United Methodist Church），將於7月27日起一連四晚舉辦第50屆暑期舞台音樂劇活動；活動每晚7時半起在教會的Great Hall免費對外公演，總共四場，另三場在7月28、29和30日舉行。歡迎南加州華裔協同家人以及親朋好友，前來觀賞這次盛大的演出。

今年的演出劇目是美國著名的傳世經典音樂劇《音樂之聲》、《真善美》，它為全世界，特別是華人所熟悉，並且喜愛的歌曲和舞蹈。《多來米》、《雪絨花》、《孤獨的牧羊人》等盡人皆知的優秀歌曲，都出自經典劇目《音樂之聲》。

今年的參演者一如往年的風格，有已經是14個孩子的曾祖母，也有才14個月大的小寶寶，更有來自不同國家和族裔的人們。一批在教會中成長出來的導演、音樂、舞蹈、 指揮、 道具和服裝等專業人士，帶領參加活動的孩子和家長們，經過兩個月，每天近四小時的歌曲和舞蹈訓練，圓滿完成了這次活動的準備，且彩排非常成功。

演出地點：500 E Colorado Blvd. Pasadena 91101 （免費停車）。公演前於6點舉行的晚餐如要參加須預約，且費用是成人13元， 兒童八元。如有疑問可電：626-365-8334。

加州 南加 導演

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