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北美洲台灣人醫師會獎學金 每名3000元接受申請

洛杉磯訊

北美洲台灣人醫師協會基金會（NATMA 基金會）獎學金開始接受申請，9月15日截止。申請表及相關資訊可上網www.NATMA.org下載，詳情可詢基金會董事長許正雄醫師Daniel Hsu，電郵 [email protected]，或秘書長James Tsai醫師，電郵[email protected]

成立於1984年的北美洲台灣人醫師協會（North America Taiwanese Medical Association，簡稱NATMA)是由來自台灣或台裔醫藥專業人士所組成的社團，全美有15個分會，超過1200 會員。其宗旨在於促進教育、文化與專業資訊交流。

NATMA設有基金會(NATMA Foundation)， 旨在提供社會服務，獎掖後進。每年提供獎學金給從事醫學研究的台裔子弟，包括醫科、牙科、衛生以及相關學科，對象包括：研究生、住院醫生、研究員等，以表彰他們的學科成就及對台美人社區的貢獻。

NATMA基金會獎學金今年是第15年舉行，將頒發三人每名3000元。因爲受到疫情影響，今年頒獎儀式將以線上方式進行。有意申請者，需準備下列文件，將其電子版在2022年9月15日前送到Daniel Hsu : [email protected]。1.申請表（Application Form with Photo Attached）2.自傳（Personal Statement；one page, single spaced)3.成績單（College and Graduate School Transcript）4. 一封介紹信（One  Letter of Reference）。

醫學 疫情 教育

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