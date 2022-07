北美洲台灣人醫師會獎學金 每名3000元接受申請

北美洲台灣人醫師協會基金會(NATMA 基金會)獎學金開始接受申請,9月15日截止。申請表及相關資訊可上網www.NATMA.org下載,詳情可詢基金會董事長許正雄醫師Daniel Hsu,電郵 [email protected],或秘書長James Tsai醫師,電郵[email protected]。

成立於1984年的北美洲台灣人醫師協會(North America Taiwanese Medical Association,簡稱NATMA)是由來自台灣或台裔醫藥專業人士所組成的社團,全美有15個分會,超過1200 會員。其宗旨在於促進教育 、文化與專業資訊交流。

NATMA設有基金會(NATMA Foundation), 旨在提供社會服務,獎掖後進。每年提供獎學金給從事醫學 研究的台裔子弟,包括醫科、牙科、衛生以及相關學科,對象包括:研究生、住院醫生、研究員等,以表彰他們的學科成就及對台美人社區的貢獻。

NATMA基金會獎學金今年是第15年舉行,將頒發三人每名3000元。因爲受到疫情 影響,今年頒獎儀式將以線上方式進行。有意申請者,需準備下列文件,將其電子版在2022年9月15日前送到Daniel Hsu : [email protected]。1.申請表(Application Form with Photo Attached)2.自傳(Personal Statement;one page, single spaced)3.成績單(College and Graduate School Transcript)4. 一封介紹信(One Letter of Reference)。