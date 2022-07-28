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北一女嶺南書畫學會 7/30首次聯展

洛杉磯訊
「北一女嶺南書畫學會」 首屆聯展擬於2022年7月30日至31日舉辦。（主辦者提供）
「北一女嶺南書畫學會」 首屆聯展擬於2022年7月30日至31日舉辦。（主辦者提供）

「北一女嶺南書畫學會」 首屆聯展，擬於7月30至31日上午10點起，在洛杉磯華僑文教中心舉辦。歡迎蒞臨參觀。

海外知名書畫家李秉南是南加州嶺南畫派傳人，也是北一女1971屆王學茹學姊的夫婿。李秉南在南加教畫多年，擔任洛杉磯南風國畫協會會長。他是畫馬大師，不少校友在校友會的活動中看過他當場揮毫。短短數分鐘，一匹奔馳駿馬便揮灑完成，既有磅礡靈氣的神韻，又有雷霆萬鈞的氣勢。

李秉南為了多位北一女校友習畫夢想，慷慨為校友們開班授課，並開放自家住宅作為校友習畫教室。繪畫班從2020年2月成立，期間雖因新冠疫情嚴峻而中斷一年多，但校友們樂學的心情從未停止。在李秉南認真教導及學姐諄諄鼓勵下，從認識畫紙、墨色、筆法、線條粗細， 一筆一畫地學習「四君子」蘭、竹、菊、梅的基本功。校友們每次習畫作業，即使常有畫虎不成反類犬困境，但經由老師不斷重複示範，講解布局，經由改畫和模擬的過程，一步步引領進步前行。

此次在洛杉磯華僑文教服務中心「北一女嶺南書畫學會」的第一場畫展，將有李秉南的多幅墨寶及15位校友的作品參展，歡迎大家來參觀欣賞， 共襄盛舉。

「北一女嶺南書畫學會」 畫展， 時間：7月30日(周六)10 am-5 pm；7月31日(周日)10 am-4 pm；開幕式：7月30日午後2時，地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte）。

洛杉磯 南加 畫展

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