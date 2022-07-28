學者：亞裔經歷新冠 壽命預期減3年

戴維斯加州大學健康研究院范大立醫學博士演講。（UC Davis Health推特）

戴維斯加州大學 健康研究院（UC Davis Health）華人醫師范大立（Dr. Dali Fan）醫學博士近日撰文指出，在經歷新冠（COVID-19）大流行時期後，亞裔 人口的壽命預期（Life expectancy）縮減三年，但目前接種疫苗 仍是保證安全、延年益壽的最好方式。

文章引述《美國醫學協會雜誌》發表的最新研究，在疫情期間，加州人預期壽命普遍縮減，其中包括美國歷史上所有種族中壽命預期最長的亞裔人口。此項研究分析了自2015至2021年之間的190萬例死亡，數據顯示加州亞裔人口的壽命預期縮減三年，從2019年的86.6年下跌至2021年的83.5年；拉丁裔壽命預期縮減5.7年；非裔壽命預期縮減3.8年；白人壽命預期縮減1.9年。

雖然「壽命預期」還不是十分準確，但研究者根據當年的死亡率，用假設數字來度量在某一年出生的人可以活多久，從而更精準地瞭解整體人口中的死亡數。壽命預期受很多因素影響，其中包括社會經濟狀況、種族、醫療服務獲取程度，以及在當前情況下的疫苗接種率。

在這項研究中，預期壽命的縮減是與COVID-19的感染率、住院率及死亡率相關的，表明接種疫苗可以顯著影響預期壽命的長度。亞裔及白人的疫苗接種率比例最高，而這項研究發現這兩個族群中預期壽命的縮減年份也因此最低。

鑒於COVID-19疫情對加州人生活的影響及奪去了無數生命，預期壽命的縮減是在意料之中。在科學家們進一步瞭解COVID-19病症對社會所帶來的極具破壞力的影響，尤其是對兒童及成人所造成的影響，採取接種疫苗、接種加強劑、接受檢測及在高危環境中佩戴口罩等重要措施，可以維護健康有助於長壽。

自7月上旬起，加州58個縣中有38個都出現高感染率及住院患者顯著增加。目前全國病例中的多數都歸咎於具有高度傳染性的Omicron變種，並且很多感染者都是在得過COVID-19之後再度感染。

因此，人們沒有理由拖延接種疫苗。這項研究再次強調已被證明的事實——COVID-19疫苗仍然是最安全、有效的方法，用來預防COVID-19引發的嚴重疾病、住院及死亡。目前加州任何地區都可以為全家及所有年滿六個月的嬰兒接種免費的COVID-19疫苗，可以便捷地為家人提供多一層保護。

加州公共衛生廳繼續監測在社區層面及全州範圍內的COVID-19數據，以保障加州人的健康與福祉，讓學校可以在教室內安全授課，並且讓加州的經濟保持開放與繁榮。

通過接種疫苗、加強劑及採取適當防護，比如：戴口罩、洗手、注意保持距離並且鼓勵他人也這樣做，就能保證自己及周圍人們的安全。預約接種疫苗或加強劑，可以登錄Myturn.ca.gov 或撥打833-422-4255。