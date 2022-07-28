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橙縣希望之城癌症中心啟用

記者蕭迪玉╱爾灣市報導
橙縣希望之城癌症中心醫療主任Edward Kim醫師（右起）、總裁華克及三位成功抗癌的患者，欣見橙縣希望之城癌症中心正式落成啟用。（記者蕭迪玉╱攝影）
橙縣希望之城癌症中心醫療主任Edward Kim醫師（右起）、總裁華克及三位成功抗癌的患者，欣見橙縣希望之城癌症中心正式落成啟用。（記者蕭迪玉╱攝影）

7月正式啟用的橙縣「希望之城」（City of Hope）癌症中心，將加入全美國52座由國家癌症研究院（National Cancer Institute）認可的一級綜合癌症治療及研究中心。平日僅有醫護人員及患者才能進入的手術室、放射治療室、化療室等全新設施，27日率先開放給新聞媒體入內參觀。

橙縣希望之城醫院總裁華克（Annette Walker）表示，位在洛杉磯縣的希望之城癌症醫院享有盛譽，醫院治療不少來自橙縣的病患，因此自2018年開始籌設橙縣希望之城癌症治療中心，2020年興建位在爾灣市的癌症中心，到今年7月完工啟用。

擔任橙縣希望之城癌症中心醫療主任的Edward Kim醫師說，橙縣希望之城癌症中心的駐院醫生中，包括不少最優秀的專科醫生，他們帶來突破性的研究成果，有助於結合癌症的預防和治療，轉化人類對應癌症的能力。

橙縣希望之城癌症中心的放射治療設備，可自動偵測治療部位，免掉在患者皮膚上作標記的...
橙縣希望之城癌症中心的放射治療設備，可自動偵測治療部位，免掉在患者皮膚上作標記的步驟。（記者蕭迪玉╱攝影）

橙縣希望之城治療中心除擁有最先進的癌症診療設備及專業醫護人員之外，每年針對癌症的臨床試驗新療法超過1000項，醫療大樓在設計上也融入身、心、靈全人護理的理念，例如專為患者及家屬所設的個別諮商會議室，即使是遠在世界各地的親屬，都可透過視訊會議加入醫療團隊的討論，還有24小時開放的餐廳、畫廊及療癒花園等。

設在頂樓的靜脈注射中心擁有43個注射站和十個私人注射治療室。治療室採用多功能設計，可依患者需要加以調整。可選擇私密的隔間，或是有助於互相交流的半公開空間。

在醫療大樓內還有患者美容中心，包括三間獨立的美容室及展示廳，提供假髮、頭巾、帽子、義乳及化妝品等用品。

由於橙縣亞裔人口密集，橙縣希望之城中心也考慮到亞裔的需求，在治療上開創結合西醫與中醫的針灸、按摩，內部設計也運用風水的概念，醫療大樓省略了四樓，三樓之上就是五樓。

橙縣希望之城癌症中心總裁華克（圖左）及影像中心醫師Percy Lee介紹診斷及治...
橙縣希望之城癌症中心總裁華克（圖左）及影像中心醫師Percy Lee介紹診斷及治療癌症的先進影像設備。（記者蕭迪玉╱攝影）

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