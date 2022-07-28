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「十佳癌症醫院」洛加大醫院居5 希望之城首入選

記者丁曙╱洛杉磯報導
「希望之城」名列《美國新聞》2022-23年最佳癌症醫院排行榜第七。（City of Hope）
「希望之城」名列《美國新聞》2022-23年最佳癌症醫院排行榜第七。（City of Hope）

《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）26日公布了2022-23年最佳癌症醫院（Best Hospital for cancer）排行榜，洛杉磯加大醫院（UCLA Medical Center）排名第五，「希望之城」（City of Hope）名列第七，標誌著洛杉磯地區的癌症研究和治療居全美領先水平；其中，「希望之城」首次入選年度十佳癌症醫院，成為國家癌症研究和治療系統的最新里程碑。

洛杉磯加大健康中心總裁兼醫院系統首席執行官斯皮索（Johnese Spisso）說，「這種廣泛而持續的卓越表現，反映了我們的醫生、護士、醫療保健專業人員和支持人員堅定不移的奉獻精神和巨大的技能。」「要躋身全國最好的行列，需要不斷努力改進，以加強患者護理的各個方面。我為UCLA醫院團隊的奉獻精神和承諾感到自豪，他們追求卓越，為遠近來UCLA健康中心的患者提供世界一流的關懷和同情。」

希望之城主席兼首席執行官斯通（Robert Stone）說，「很榮幸獲得《美國新聞與世界報導》的認可，因為我們傑出的醫生、護士、研究人員和衛生保健工作者所表現出的質量、創新和護理。在為這項成就感到自豪的同時，我們也很高興越來越有能力，將更多人與當今的癌症護理創新的時代聯繫起來。這項表彰也進一步堅定了我們創造一個讓全國更多患者、家庭和社區，更容易獲得前沿研究、治療和護理的系統。」

「希望之城」入選《美國新聞與世界報導》「十佳癌症醫院」，得益於高聲譽得分、患者數量指標和護士的整體素質等指標。作為排名的一部分，希望之城在肺癌手術、結腸癌手術、前列腺癌手術和卵巢癌手術中也被評為「高績效」（High performing）。作為希望之城的一部分，美國癌症治療中心 (CTCA) 也獲得了排名認可，其中CTCA亞特蘭大醫院在肺癌手術和前列腺癌手術方面被評為「高績效」，CTCA芝加哥醫院在肺癌手術、前列腺癌手術和卵巢癌手術方面則被評為「高績效」。

癌症醫院排名是根據全國914家符合條件的癌症醫院的數據編制的。《美國新聞與世界報導》的排名共涵蓋15個專業領域，總分反映了癌症醫院的結構、指定為國家癌症研究所綜合癌症中心、專家意見和病人存活率等方面的表現。

UCLA Medical Center名列《美國新聞》2022-23年最佳癌症醫...
UCLA Medical Center名列《美國新聞》2022-23年最佳癌症醫院排行榜第五。（UCLA官網）

癌症 手術 洛杉磯加大

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