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服務32年 ABC學區總監蕭麗卿博士榮退

記者丁曙／喜瑞都綜合報導
ABC 聯合學區華裔教育總監蕭麗卿博士在服務教育界46年後宣布退休。（記者丁曙／攝影）
ABC 聯合學區華裔教育總監蕭麗卿博士在服務教育界46年後宣布退休。（記者丁曙／攝影）

ABC聯合學區（ABC Unified）華裔教育總監蕭麗卿(Mary Sieu)博士近日宣布，在服務教育界46年，其中包括ABC學區32年後，確定今年8月16日退休。作為南加大型學區唯一的華裔教育總監，她在總監十年任內致力於確保所有學生都能獲得世界一流的教育，該學區的惠特尼高中（Whitney H.S.）學術水準多次排名加州第一。

蕭麗卿說，很榮幸能夠領導ABC學區，一直勉勵自己做得更好，在學區留下資產。通過提供創新和高質量的教育計劃，栽培未來幾代學生，成為創造性的思想家和負責任的公民，打造一個終身學習者的社區，建設一個安全和支持性的環境。

2012年蕭麗卿出任ABC學區教育總監後，主要成就包括學校獲得國家、州和地方的表彰，學生整體學業成績卓越；優秀的家長/監護人計劃；牢固的員工團體合作夥伴關係等。2017年，蕭麗卿獲得加州和國家認可，被加州學校主管協會 (ACSA)評為年度傑出學區總監。作為教育家，她改變了許多人的生活，她的領導能力以及教育實踐留下的可貴資產。

在蕭麗卿教育總監任內，ABC學區和項目廣受認可和表彰，其中包括18所加州傑出學校、17 所金絲帶學校、六所國家藍絲帶學校、所有五所初中都被評為全國觀摩學校、Tracy高中作為模範繼續教育高中，以及21所磁鐵學校/學院。ABC學區家長領導學院榮獲全國學校理事會協會 (NSBA) 麥格納大獎；此外，學區還有八個學校和教學項目獲得加州學校教委協會金鐘獎。

蕭麗卿也是學生福祉的堅定倡導者。2010年蕭麗卿將心理健康列為學區的優先事項，她與員工和地方機構合作，確保每所學校都有心理健康專業人員(MHP)服務。

2018年，ABC學區的選民投票批准了BB教育債券公投案，這是一項由蕭麗卿領導旨在改善學區學校和設施的倡議，獲得2.58 億元債券。

ABC學區教委會主席庾秀妍（Soo Yoo）表示，「我完全尊重並支持蕭麗卿博士的決定，走向來之不易的退休生活。我們會非常想念並感謝她多年來對ABC學區和學生的奉獻。我和ABC教委會其他委員們，謹祝她退休以後一切順利。」

ABC 學區歡迎蕭麗卿博士（前右三）退休，教委會韓裔主席庾秀妍（中）和華人教委謝...
ABC 學區歡迎蕭麗卿博士（前右三）退休，教委會韓裔主席庾秀妍（中）和華人教委謝苗家貞（前右二）等依依惜別。（學區臉書）

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