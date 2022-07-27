保富銀行董事長俞立、夫人王亞瑾捐款葛萊美博物館

葛萊美博物館總裁兼首席執行長 Michael Sticka 感謝俞氏夫婦的捐助。從左到右依次為俞立、王亞瑾 、Michael Sticka。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯葛萊美博物館 （The Grammy Museum）日前獲得一筆來自華裔夫婦的捐贈，捐贈人是保富銀行（Preferred Bank）董事長兼首席執行長俞立（Li Yu）、夫人王亞瑾 (Grace Yu)。此筆款項將用於推動社區音樂教育 ，尤其是幫助大洛杉磯地區一些缺乏音樂教育資源的學生。

葛萊美博物館大廳揭幕儀式7月26日（周二）召開，為感謝俞氏夫婦的贊助，博物館將大廳命名為「Grace & Li Yu Lobby」。

俞立是保富銀行的創辦人，曾任美華銀行公會主席兼會長，他表示: 「我和太太都熱愛音樂，因為它觸動我們的心靈，也豐富我們的人生。音樂屬於每個人，沒有性別、國籍、宗教信仰之分，音樂讓這個世界更美好，很高興能有這個機會支持葛萊美博物館，推廣贊助音樂教育。」

葛萊美博物館總裁兼首席執行長 Michael Sticka 感謝俞立先生和夫人對音樂教育的慷慨捐助，他說：「博物館珍藏音樂創作的歷史，慶祝音樂的成就，並以此激發明日的創作。俞先生和夫人的捐款，不僅是對博物館宗旨的肯定，更幫助我們進一步推廣音樂教育，提升音樂教育的影響力。」

當天揭幕儀式，俞立牽著夫人王亞瑾的手，參觀博物館各展廳，欣賞以高科技方式呈現的經典音樂，兩人沉浸在音樂世界中。俞立說：「人們如果對音樂歷史感興趣的話，可以到博物館來看看，展廳內有很多互動裝置，幾十年前的音樂都很好地保存下來。對於音樂愛好者來說，完全可以花半天時間好好參觀欣賞。」

王亞瑾表示自己也非常喜歡音樂，「我覺得這是真正有價值的事情，能讓更多人欣賞音樂世界，我先生俞立捐贈葛萊美博物館，他想以這樣的方式推動音樂教育，我支持他的意見。」

保富銀行執行副總王國蘭（Emily Wang）表示，此次俞氏夫婦捐贈博物館，實為支持音樂教育，特別是低收入家庭的學童， 「這是亞裔企業領導人支持主流音樂博物館之首創，企業菁英捐贈高科技和醫療機構比較多見，但音樂教育的心靈啟發也不容忽視，俞氏夫婦捐款出於對音樂的熱愛，也期待能帶動亞裔支持音樂教育。」

成立於 2008 年的葛萊美博物館是一家非營利組織，通過展覽、音樂教育、獎學金及社區活動等，致力推動大眾對音樂歷史的認知，了解音樂的重要性。博物館以介紹錄音製作技術、宣傳音樂界傳奇人物等方式向音樂遺產致敬。