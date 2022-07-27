2100萬元加密貨幣騙局 男子認罪

去中心化貨幣投資相關的欺詐行為普遍存在。（Pexel圖片）

洛杉磯 市瑞西達（Reseda）一名男子，日前認罪參與一項價值2100萬元的加密貨幣 欺詐計畫。該計畫利用與蘋果公司、輝瑞公司和迪士尼公司的虛假業務關係，來偽裝合法。

據美國司法部，現年54歲的Michael Stollery是一家據稱是加密貨幣投資 平台的「鈦區塊鏈基礎設施服務」（TBIS）公司首席執行官兼創始人，他7月22日（周五）在洛杉磯對一項聯邦證券欺詐罪名表示認罪。預計他將在11月18日被判刑，面臨最高長達20年的監禁。

他參與的計畫聲稱將進行TBIS的首次代幣發行，從而從美國和海外投資者那裡籌集了2100萬元。

Stollery承認，為了吸引投資者，他偽造TBIS的白皮書，提供給潛在投資者，其中解釋了加密貨幣背後的技術如何運作，以及加密貨幣項目的目的，並在TBIS的網站植入虛假的推薦信，並捏造所謂的與美國聯邦儲備委員會和數十家知名公司建立業務關係，以偽裝其合法性。

當被告在6月被指控時，負責聯邦調查局洛杉磯辦事處的助理主任Kristi Johnson說，「Stollery先生說服受害者進行投資，方法是用關於潛在利潤的精心策畫的謊言來欺騙他們，並巧妙地製造出一種他人脈廣且證明成功的錯覺」。「雖然加密貨幣投資可能會吸引那些尋求最新機會的人，但由於與去中心化貨幣投資相關的欺詐行為普遍存在，因此需要謹慎行事」。

去中心化（Decentralized）根據字面意思，就是「去除中心」，也就是說沒有所謂的管理員，每個使用者都平等、擁有相同權限，如有其中一個人想要改變內容，需要經過大家同意。