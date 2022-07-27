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學區獲贈挺LGBTQ書籍 聖地牙哥家長反彈

編譯組／綜合報導
部分學區家長、社區成員反對學生閱讀LGBTQ相關書籍。（Open Books）
部分學區家長、社區成員反對學生閱讀LGBTQ相關書籍。（Open Books）

洛杉磯時報報導，過去三年，橙縣紀錄片製片人費德曼（Keiko Feldman）協助向1000多所公立校園圖書館（主要位於加州）捐贈至少1萬5000本支持同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒（LGBTQ）兒童讀物，希望讓孩子從小就知道，自己有成為LGBTQ權利。

然而，聖地牙哥索蘭那灘（Solana Beach）學區部分家長和社區成員，日前得知學區獲贈這些讀物後向學區投訴，認為這些書不適合小學圖書館，侵犯他們向孩子傳授自己價值觀的權利。

該學區擁有2800名幼稚園至六年級學生。收到投訴後，學區領導人允許父母限制孩子接觸某些書籍，學區也計畫要求投訴人填寫表格，說明對此事擔憂並簽名，再由教師、地區領導和其他人組成委員會，審查這些受質疑書籍，最後決定是否將讀物留在圖書館。

索蘭那學區只是全美眾多不太歡迎這些書籍的學區之一。全國許多立法者提出禁書令，圖書館被指控向孩子灌輸思想。

根據美國圖書館協會，去年學校和圖書館收到約1600本具有爭議的書，大部分關於LGBTQ或非裔，是20年來面對最多的爭議書籍。

學區 圖書館 LGBTQ

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