追憶吳修齊 傳承回饋社會精神

南加州成大校友會前任會長，紀念講座活動發起人之一的葉俊麟會計師。（朱敏梓／攝影）

一手開創台南紡織，統一企業，被譽為台南幫企業領袖的吳修齊，不僅是一位成功的企業家，更是一位熱衷於回饋社會的慈善家。吳修齊事業有成後不忘回饋社會，成立文教公益基金會、獎助優秀清寒學子，更捐贈1.5億元新台幣在成功大學成功湖畔興建文學院大樓，作為文學院教學樓以及外文中心。

談到吳修齊的種種貢獻，成大傑出校友、南加州成大校友會前會長的葉俊麟表示，吳老先生的這些貢獻，充分彰顯了「企業社會責任」。他認為，取之於社會用之於社會，動力和出發點是最重要的，這個精神叫做「企業社會責任」。在吳老先生的年代，很多人其實是白手起家，學徒出身，沒有當今企業家擁有高學歷，能夠去充分展現才華，他依靠的就是腳踏實地，而他賺來的錢當作一種資源，去回饋社會，尤其是回饋教育 。他捐贈了「修齊大樓」給文學院，文學院代表的就是文化底蘊，以商業來說他在做一種非常長遠的投資 ，這就是在投資整個社會，這個社會越進步，企業的發展才會更順利，只有擁有一個有良善和文化底蘊的社會，企業的正能量才能發揮。

更難得可貴的是，吳修齊的公益事業是投入到了「並沒有被注入很多社會資源的領域」。葉俊麟認為，很多人投資其實就是在商言商，需要看到金錢的回報，而吳修齊在投資一種「不一樣的東西」。他捐贈文學院大樓的出發點就是教育，也是他認為必須要做的事情。因為現代社會，很多資源可能會聚集在一個「開花結果最快」的產業，但像文學，語言這種，雖然也是一種非常重要的技能，卻往往被排在後面，社會給的資源比較少。

作為吳修齊先生紀念講座聯合發起人，葉俊麟表示，現在社會上大家都在強調「influencer」（在特定社群 中擁有知名度和具影響力的人），他希望通過這個活動讓大家重新思考這個詞的定義。真正應該強調的行業和意見領袖，應該是像吳修齊先生這樣對社會有更大影響力的企業家，社會上需要的「influencer」應該是充滿正能量的。在這次活動中，成大扮演的角色是受惠者，同時也希望借助這個活動，將捐贈人吳修齊先生的事蹟和精神在活動上傳播出去，讓有影響力的人去思考，怎麼去給下一代傳遞更有意義的價值，啟發更多人去回饋社會，傳播正能量，活動就將更有價值。

更重要的是，葉俊麟強調，吳修齊先生對教育事業所作出的卓越貢獻以及回饋社會的無私精神是需要傳承的。吳修齊先生紀念講座活動邀請了台美商會青少部參加，就是希望將這種精神傳承下去，尤其是慈善活動。吳修齊思考的是教育的本質，一個好的教育環境對學子的影響是非常正面的，能夠有機會培養出更多優秀學子，將來這些青年才俊也應該發揮更多能量回饋社會，這種精神和行為就能一代又一代傳承下去。

吳修齊先生紀念講座將於8月7日下午2時至4時，在世界日報四樓文化藝廊舉行，講座將分享吳修齊從台南起家，成功創業的經驗與觀點，以及他為社會公益和教育事業做出的卓越貢獻，作為在美華裔新生代效法的典範。