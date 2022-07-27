有前科移民將遣返 韓裔社區籲赦免

恐遭遣送出境的Justin Chung。（KTLA）

現年32歲的韓裔移民 Justin Chung，2歲時移居美國，卻在16歲時交到壞朋友，誤入幫派活動並槍殺民眾。他初判82年有期徒刑，但在減刑為14年有期徒刑後出獄。不過這兩年努力向善的他，似乎還是逃不過法網，由於違反移民規定，聯邦移民暨海關執法局（ICE）計畫將他遣返南韓 。

因為Justin Chung自幼就在美國成長，對南韓一無所知，因此他的教會、普安那公園（Buena Park）Onesimus Ministry的教友們本周已經發起一次請願活動，希望加州州長紐森特赦Justin Chung，避免他被送到完全陌生的韓國。教眾們計畫在下個月的ICE聽證前再度舉行請願活動。

Justin Chung受訪時表示，他16歲時認識了一群壞朋友，因此捲入黑幫槍殺事件，不幸的是，確實有人因此死亡，他也必須抱著這個汙點過一輩子，但是他現在已經不是以前那個少年了。而且他說，如果他生在美國，就不會面臨遣返命運，只因為他的出生地不是美國，他就要被送到完全陌生的南韓，這是雙重裁罰。

Justin Chung目前已經被ICE收押，但是遣返日期未定。他與教友希望紐森特赦，因此收集了數千份連署書，希望不要遣返他，其中一位支持者是爾灣市議員金太美（Tammy Kim）。同時也是韓裔社區服務團員的金太美表示，Justin Chung已經向社會付出他應付的代價，像他這樣出監後就一直向善的人，金太美說她不懂為何要將他遣返。

Onesimus Ministry的牧師Suk Kim也說，Justin Chung出獄後一直協助年輕人，不讓他們與幫派掛勾，也向獄中囚犯傳達善的理念。