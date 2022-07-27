防盜？郵箱被小偷撬開 郵局換新鎖 舊鑰匙竟能開

南加河濱縣東谷一社區公共信箱發生鎖眼被撬後，郵局更換了新鎖，卻能用舊鑰匙打開。（葉女士提供）

南加近來社區郵箱被盜事件頻發，居民的日常重要信件面臨安全隱患。河濱縣（Riverside）東谷（Eastvale）一社區近期發生公共郵箱被盜事件，郵局最後更換了新鎖，雖說恢復了日常的信件往來，但新鎖仍然能用舊鑰匙打開，郵局對安全問題的管控值得檢討。

一般來說，美國郵政 局會將居民的日常信件放在居民對應的郵箱編號裡，一些體積較大的小件包裹和重要文件會放在公共郵箱中，然後將公共郵箱鑰匙放在居民自己的郵箱中供開鎖取件，而大件包裹會放在住戶家門口簽收。而這次盜竊案件，小偷直接撬開公共郵箱的鎖眼偷取信件，看似是想「開獎」能否竊取居民購買的貴重物品。

社區住戶葉女士表示，郵局對這次盜竊事件的補救措施讓人疑惑。一個是當郵箱被撬發生後，郵箱旁貼的提示字條只是告知了郵箱暫停使用，完全沒提需要住戶去郵局認領郵件的通知，要不是自己問了郵差小哥，到現在還不知道自己的信件去哪了。另一個就是等待新鎖花了這麼長時間，換來的竟然是一個能用舊鑰匙打開的鎖芯。雖說當時小偷只是把整個鎖眼撬開盜竊，沒有拿到信箱的鑰匙，但是這樣的補救辦法，今後仍然會面臨郵箱再次被撬的風險。

葉女士說，「誰都不想成為下一個受害者，如果郵局沒辦法保證鎖的安全性，最起碼也要安裝個攝像頭來監控郵箱吧。」針對這些問題，律師劉龍珠表示，社區信箱被盜對於偷竊者屬於犯罪行為，觸犯加州 刑法，但是這種現象防不勝防。

劉龍珠說，這起案件是郵局對安全的疏忽，郵局出於對個人隱私的保護，是沒有義務告知是哪家住戶丟失信件。同時郵局在郵箱被盜後選擇的後續拿信辦法並沒有惡意讓居民拿不到信，而是用了一個對於雙方都相對安全的行為，讓居民來郵局領信，這是可以理解的。

但是基於這一舉措，居民的郵箱就無法正常領信，就失去了郵箱本身的意義了，郵局是有義務通知居民來哪裡領信的，否則會影響居民的日常生活。劉龍珠表示，這一點郵局員工沒有做到位，他們可能認為因為這一舉措會導致居民郵箱中無法放置信件，通知沒辦法發到每家每戶的郵箱中，從而變得自相矛盾了。郵局只是簡單的張貼了郵箱暫停使用的告知，忽視了居民不知道去哪拿信這一點，這種行為是有待改善的，居民可以通過美國郵政局的官網投訴通道進行投訴。

針對這種案件，郵局是否需要擔負責任？劉龍珠表示，如果偷竊這種情況之前就發生過，郵局對於之後安全問題所採取的措施沒有做到位，導致了信箱再次被偷竊，郵局就有責任。因為在郵箱的安全上，郵局沒有派保安或者安裝攝像頭監控，這種情況就會增加被盜的風險。所以如果今後再次發生盜竊行為，郵局就需要負責。

截至目前，郵局方面沒有其他通知，新鎖的更換可以用舊鑰匙打開的行為，葉女士實屬不解，擔心自己今後類似於銀行支票 或者貴重商品的安全性得不到保障，也不知道後續郵局會不會進一步採取任何安全措施。