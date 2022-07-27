我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

防盜？郵箱被小偷撬開 郵局換新鎖 舊鑰匙竟能開

本報記者／洛杉磯報導
南加河濱縣東谷一社區公共信箱發生鎖眼被撬後，郵局更換了新鎖，卻能用舊鑰匙打開。（葉女士提供）
南加河濱縣東谷一社區公共信箱發生鎖眼被撬後，郵局更換了新鎖，卻能用舊鑰匙打開。（葉女士提供）

南加近來社區郵箱被盜事件頻發，居民的日常重要信件面臨安全隱患。河濱縣（Riverside）東谷（Eastvale）一社區近期發生公共郵箱被盜事件，郵局最後更換了新鎖，雖說恢復了日常的信件往來，但新鎖仍然能用舊鑰匙打開，郵局對安全問題的管控值得檢討。

一般來說，美國郵政局會將居民的日常信件放在居民對應的郵箱編號裡，一些體積較大的小件包裹和重要文件會放在公共郵箱中，然後將公共郵箱鑰匙放在居民自己的郵箱中供開鎖取件，而大件包裹會放在住戶家門口簽收。而這次盜竊案件，小偷直接撬開公共郵箱的鎖眼偷取信件，看似是想「開獎」能否竊取居民購買的貴重物品。

社區住戶葉女士表示，郵局對這次盜竊事件的補救措施讓人疑惑。一個是當郵箱被撬發生後，郵箱旁貼的提示字條只是告知了郵箱暫停使用，完全沒提需要住戶去郵局認領郵件的通知，要不是自己問了郵差小哥，到現在還不知道自己的信件去哪了。另一個就是等待新鎖花了這麼長時間，換來的竟然是一個能用舊鑰匙打開的鎖芯。雖說當時小偷只是把整個鎖眼撬開盜竊，沒有拿到信箱的鑰匙，但是這樣的補救辦法，今後仍然會面臨郵箱再次被撬的風險。

葉女士說，「誰都不想成為下一個受害者，如果郵局沒辦法保證鎖的安全性，最起碼也要安裝個攝像頭來監控郵箱吧。」針對這些問題，律師劉龍珠表示，社區信箱被盜對於偷竊者屬於犯罪行為，觸犯加州刑法，但是這種現象防不勝防。

劉龍珠說，這起案件是郵局對安全的疏忽，郵局出於對個人隱私的保護，是沒有義務告知是哪家住戶丟失信件。同時郵局在郵箱被盜後選擇的後續拿信辦法並沒有惡意讓居民拿不到信，而是用了一個對於雙方都相對安全的行為，讓居民來郵局領信，這是可以理解的。

但是基於這一舉措，居民的郵箱就無法正常領信，就失去了郵箱本身的意義了，郵局是有義務通知居民來哪裡領信的，否則會影響居民的日常生活。劉龍珠表示，這一點郵局員工沒有做到位，他們可能認為因為這一舉措會導致居民郵箱中無法放置信件，通知沒辦法發到每家每戶的郵箱中，從而變得自相矛盾了。郵局只是簡單的張貼了郵箱暫停使用的告知，忽視了居民不知道去哪拿信這一點，這種行為是有待改善的，居民可以通過美國郵政局的官網投訴通道進行投訴。

針對這種案件，郵局是否需要擔負責任？劉龍珠表示，如果偷竊這種情況之前就發生過，郵局對於之後安全問題所採取的措施沒有做到位，導致了信箱再次被偷竊，郵局就有責任。因為在郵箱的安全上，郵局沒有派保安或者安裝攝像頭監控，這種情況就會增加被盜的風險。所以如果今後再次發生盜竊行為，郵局就需要負責。

截至目前，郵局方面沒有其他通知，新鎖的更換可以用舊鑰匙打開的行為，葉女士實屬不解，擔心自己今後類似於銀行支票或者貴重商品的安全性得不到保障，也不知道後續郵局會不會進一步採取任何安全措施。

美國郵政 加州 支票

上一則

拒付簽名收集費 罷免賈斯康陣營挨告

下一則

保富銀行董事長俞立、夫人王亞瑾捐款葛萊美博物館

延伸閱讀

Hyundai、Kia車款在美出現竊盜潮 原因出在社交平台？

Hyundai、Kia車款在美出現竊盜潮 原因出在社交平台？
強盜都嫌美國 遇惡人怎麼辦

強盜都嫌美國 遇惡人怎麼辦
「錢可以再賺」遇劫棄財逃命

「錢可以再賺」遇劫棄財逃命
巴西童鑰匙掉水溝 媽媽撈不到好崩潰 路過黑貓神救援 20秒撈出

巴西童鑰匙掉水溝 媽媽撈不到好崩潰 路過黑貓神救援 20秒撈出

公共郵箱被撬 華人無奈開車去郵局拿信

公共郵箱被撬 華人無奈開車去郵局拿信
目擊搶案 警：不要直接介入 速報警當證人

目擊搶案 警：不要直接介入 速報警當證人

熱門新聞

非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

2022-07-24 13:32

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間