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華美博物館故事時間 7.28趣講越洋祖孫情

【洛杉磯訊】
華美博物館「兒童故事時間」講述《大洋彼岸的爺爺》。（主辦單位提供）
華美博物館「兒童故事時間」講述《大洋彼岸的爺爺》。（主辦單位提供）

夏日炎炎正是孩童在家休憩好時光。華美博物館華埠圖書館將於7月28日（星期四）下午4時至4時30分（美國太平洋時間）舉辦《兒童故事時間》，華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 ( Rita Law) 將朗讀美國亞裔作者Hyewon Yum撰寫的《大洋彼岸的爺爺》(Grandpa Across the Ocean) 故事。

故事內容描述遠隔大洋的爺爺與孫兒之間的文化差異。爺爺住在大洋彼岸，他吃奇怪的食物，他的房子是世界上最無聊的地方！真的是這樣嗎？當孫兒與爺爺一起相處一段時間後，竟發現爺爺甚至就像他自己一樣……是一個麻煩製造者。

屢獲殊榮的作家兼插畫家Hyewon Yum，以她標誌性的溫暖和幽默，分享了擁有遠在他鄉親人所面臨的挑戰和喜悅。

此圖書故事適合四至八歲兒童，並歡迎所有其他年齡之兒童在父母的陪同中參與。請通過鏈接camla.org/storytime 免費登記參加。

作者Hyewon Yum是一位作家暨插畫家，她的作品《Puddle》、《雙胞胎妹妹》、《最後一夜》等等都獲得讚譽。Hyewon Yum的最新插畫作品，由Jeri Watts撰寫的《A Piece of Home》獲得眾多星級好評。她目前住在紐約布魯克林。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，主要是由羅沛筠為大家講述美國亞裔作者撰寫之故事，或邀請嘉賓出席。特別感謝熊貓快餐贊助此活動。關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org

華埠 博物館 圖書館

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