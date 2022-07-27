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紀念七七 南加國際傑人會「愛國歌賽」水準高

【洛杉磯訊】
比賽結果：男子組第一名宋久埜，女子組第一名黃俊萍。（楊毓英提供）
比賽結果：男子組第一名宋久埜，女子組第一名黃俊萍。（楊毓英提供）

南加州國際傑人會紀念中華民族偉大壯烈的抗戰史實，7月24日下午1時半至5時，舉辦紀念七七愛國歌曲比賽活動，在各方努力下，活動在洛杉磯華僑文教中心舉行。

會長曹靜永對愛國僑胞表達感謝，他表示，對僑胞出錢出力自發性地參賽非常欣慰，同時參賽的還有許多洛城的知名歌唱好手，不僅是爭名次，也為了能高唱愛國歌曲。曹靜永提到，「我們感念先人為國為家做的犧牲奉獻，譴責侵略，但並不散播仇恨，更希望推動世界和平」。

參賽者們都完成了高水準演出，最終比賽結果，男子組第一名宋久埜，第二名侯建安，第三名梁偉成；女子組第一名黃俊萍，第二名裴潔萍，第三名郭素英，最佳愛國精神獎分別由程慕延和徐瑞芳獲得。

在比賽中，上一屆冠軍特別演出，男子組冠軍紀月恆演唱松花江上、梅花，女子組冠軍李秋萍演唱古月照今塵、東方之珠，聽竹口琴社林永森、張開民、宋創元、張勵志口琴合奏。

比賽的評審老師陣容也非常強大，群星璀璨，有金鐘獎最佳女主角谷音，作曲家李學粹、全球人間因緣歌唱大賽美國評審方碧霞、前國光藝校音樂老師、曾經灌唱夜襲唱片的楊震南。

這次活動的協辦單位有羅蘭聯誼會、 中國國民黨美西支部、 羅省分部、中國國民黨羅蘭分部，聖蓋博分部等。此外，南加州國際傑人會感謝以下熱心人士的慷慨相助，包括泛美中華會館聯誼會執行長美西支部常委張自豪、南加州師大校友基金會劉中秋、淡江校友會前會長袁德嵐、中華民國退伍軍人協會南加分會副理事長楊震南、聖蓋博分部常委鄭蓮雲、前黨代表朱碧雲等。召集人曹靜永還感謝僑二中心副主任鄭心茹出席致詞，並頒發優勝者獎金、奬牌。另有總幹事劉中秋、方惠蘭以及現場工作人員，因為大家的合作付出，才有活動成功。

南加州國際傑人會「紀念七七愛國歌曲比賽」活動。（楊毓英提供）
南加州國際傑人會「紀念七七愛國歌曲比賽」活動。（楊毓英提供）

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