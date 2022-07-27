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洛縣如頒口罩令 比佛利山不配合

記者朱敏梓╱洛杉磯綜合報導
比佛利山市（Beverly Hills）宣布，該市將不會強制執行室內口罩規定。（Getty Images)
比佛利山市（Beverly Hills）宣布，該市將不會強制執行室內口罩規定。（Getty Images)

洛杉磯縣境內的比佛利山市（Beverly Hills）官員宣布，如果洛杉磯縣像預期的那樣發布新的室內強制戴口罩的衛生令，該市將不會強制執行。該市表示，該決定是在比佛利山市議會做出的，並獲得一致同意。

由於高度傳播的BA.5變體已成為美國主要的新冠病毒毒株，造成新冠病例繼續激增，洛杉磯縣公共衛生局一直在權衡再次實施室內口罩命令的決定。洛縣公衛局負責境內各城市的公共衛生事務，洛縣境內只有巴沙迪那和長堤兩個城市有自己的公衛局，可自行決定相關政策。

本月早些時候，洛杉磯縣達到新冠社區「高水平」傳播率，洛縣公衛局主任費若（Barbara Ferrer）表示，該縣必須在7月28日之前將傳播率降低到「高」水平以下，以避免室內口罩令回歸。

如果洛縣公衛局恢復戴口罩的規定，比佛利山市將被包括在該命令中。但比佛利山市的公告明確表明，該市將無意執行這樣的命令。在市議會例會上提出該項目的市長莉莉博斯（ Lili Bosse）表示，「我覺得領導是我們的工作，我支持選擇的力量，我們的工作是積極主動地公開我們的信仰」。

相反，該市將執法責任推給公衛局，並表示該市不確定是否會分配任何城市資源以確保遵守口罩規定。

博斯認為，「我們已經不在2020年了，現在我們作為社區需要向前邁進，並成為解決方案的一部分」。

如果洛杉磯縣的住院率還在「高水平」範圍，則到7月29日（週五）洛縣將立即要求室內佩戴口罩。

目前，洛縣在以下地點，兩歲以上的民眾需要在室內戴口罩，包括醫療保健機構，公共交通和交通樞紐，長期護理機構，避難所，懲教機構等。

一旦室內口罩令恢復之後，以下場所將需要戴口罩，包括共享辦公室，零售業，製造業，室內活動場所，餐廳和酒吧的室內區域，兒童活動室內區域，教育環境中的室內區域，包括幼兒保育、暑期學校、高等教育場所等。

口罩 洛縣 洛杉磯

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